'Ambalaj rengi benzediği için...' Kurban hissesi alanlara bozuk et ve salam dağıtıldığı iddiasında yeni gelişme! 3 bin 660'ar yıla kadar hapis istemi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren et restoranının organizesiyle kurban hissesi satın alanlara bozuk et ve et ürünleri verildiği iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı.

Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ve 366 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, tutuklu sanıklar E.A. ve babası A.A'nın restoranı birlikte işlettikleri, E.A'nın kız kardeşi olan tutuksuz sanık M.A'nın ise işlerin yoğun olduğu bayram öncesi dönemlerde İstanbul'dan gelerek ailesine yardım için burada çalıştığı belirtildi.

"SOĞUTULMUŞ ŞEKİLDEKİ KIYMALARIN AMBALAJ RENGİ SOSİS SALAM ÜRÜNLERİNE BENZEDİĞİ İÇİN MÜŞTERİLER İSTEMEDİ"

İddianamedeki ifadesinde sanık E.A, dağıtılanların bayram öncesi kesilmiş hayvan etleri olmadığını belirtti. Soğutulmuş şekildeki kıymaların ambalaj renginin sosis salam ürünlerine benzemesi nedeniyle müşteriler tarafından istenmediğini öne süren E.A, hakkındaki suçlamayı reddetti.

İddianamede, baba A.A'nın da "kesim için Ankara'nın Polatlı ilçesinde ismini hatırlamadığı bir işletme ile anlaştıkları, hayvanların bayramın birinci günü olan 28 Haziran'da kesildiği, farklı bir günde kesilmesinin ve başka hayvanlara ait olmasının mümkün olmadığı" yönündeki ifadesine yer verildi.

Ailesine yardım için geldiğini bildiren M.A'nın ise şu ifadeleri iddianamede yer aldı:

"Geçen sene de yaklaşık 130 hayvan kesimi gerçekleşti. Bu hayvanlar iş yeri arkasındaki kesimhanede kesildi. Bu sene aşırı talep oldu, bu nedenle bir kısmını kesimhanede diğer kısmını ise Polatlı'da yaptırdık. Teslim edilen şoklanmış ürünlerin dış jelatinin salam batonuna benzemesi sebebiyle söz konusu olay meydana geldi. Kargaşa nedeniyle soğuk zincir bozuldu."

2,6 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİKLERİ İDDİASI

İddianamede, inceleme neticesinde sanıkların işletmeleri bünyesinde yapabileceklerinin çok üzerinde talep toplayarak Kurban Bayramı nedeniyle kesilecek kurbanlık hayvanlar için hisse satışı gerçekleştirdikleri, bunun karşılığında herhangi bir canlı hayvan almadıkları ve kendi bünyelerinde veya başka bir yerde 28 ya da 29 Haziran'da bu hayvanları kestiklerine dair bir delil bulunmadığı tespitine yer verildi.

Soruşturma kapsamında Ankara'daki bir çiftliği işleten bazı kişilerin, A.A'nın kendilerinden 22 ton kemiksiz et alacağını söylemesi üzerine bu etleri hazırlayıp soğuk zincirle 24 Haziran'da gönderme hususunda anlaştıklarını, bunun karşılığında 5 milyon 700 bin lira talep ettiklerini, 1 milyon lirasını elden aldıklarını, 1 milyon lirasının da karkas et bedeli olarak banka hesaplarına yatırıldığını, 2 milyon 200 bin lirasını bayramın ikinci günü, kalanını ise bir ay sonrasında çek olarak verme vaadinde bulunduklarını ifade ettiği bildirildi.

Müşteki beyanları ile bu açıklamalar değerlendirildiğinde, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kurban hisse satışı adı altında her bir davacıdan 7 bin 100 lirayı bir bölümünü elden, kalanının bir kısmını kredi kartı kullanılmak suretiyle, bir kısmını da sanık E.A'nın hesabına göndermek suretiyle toplamda 2 milyon 598 bin 600 lira menfaat temin ettikleri de iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanıkların Kurban Bayramı nedeniyle birden çok kişiye hisse satışı yaptıkları ve söz konusu bedeller karşısında içeriği ve ne zaman kesildiği belli olmayan, bu nedenle göndericisinden ne zaman temin edildiği anlaşılamayan et ve et ürünlerini vererek müştekilerin dini duygularını istismar etmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri sonuç ve kanaatine varıldığı kaydedildi.

Sanıklar E.A, A.A. ve M.A'nın "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan her bir müştekiye yönelik eylemlerinden dolayı 10 yıla kadar olmak üzere 3 bin 660'ar yıla kadar hapis ve adli para cezasına çarptırılması istemiyle açılan davanın görülmesine Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilerleyen günlerde başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Osmangazi ilçesinde, 29 Haziran'da, bir et restoranının yetkileri ile kurban eti yerine kendilerine bozuk et, kıyma ve salam dağıtıldığını iddia eden hisse sahipleri arasında tartışma çıkmıştı.

Şikayet üzerine işletmeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, restoran ve soğuk hava deposunda yaptıkları incelemede, paketlerdeki ürünlerde içerik bilgisi, üretim ve paketlenme yeri, fatura ve taşıma belgesi gibi bilgilerin bulunmaması üzerine 3 ton 800 kilogram ete el koyarak imha etmişti.

Gözaltına alınan işletme sahipleri E.A. ve babası A.A. tutuklanmıştı. (AA)

