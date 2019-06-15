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Ambalajın geri dönüşümü çevre kirliliğini önlüyor, ekonomiye katkı sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 10:59 | Son Güncelleme

Ambalajın geri dönüşümü çevre kirliliğini önlerken, ekonomiye de katkı sağlıyor.Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ambalajın geri dönüşümü oldukça önemli.

Ambalajın geri dönüşümü çevre kirliliğini önlerken, ekonomiye de katkı sağlıyor.
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ambalajın geri dönüşümü oldukça önemli. Ambalajlar çöp değildir, aksine ekonomi yaratan malzemelerdir. Ambalajların geri dönüştürülmesiyle hem ekonomiye hem çevreye olumlu katkı sağlanıyor. Çevre sorunlarına karşı kamuoyunun dikkatini çekmek açısından 5 Haziran Dünya Çevre günü ve Çevre Haftası oldukça önemli” dedi.
Hiçbir ambalajın çöp olmadığını vurgulayan Zeki Sarıbekir, sözlerine şöyle devam etti: “Ambalajların oluşturduğu katma değerle sektörümüz ülkemizin cari açığına pozitif katkıda bulunan ender sektörler arasında yer alıyor. Ambalajlar çöp değildir ve ambalajın geri dönüşümü çevreye yük değildir. Tam tersine, ambalajlar ekonomi yaratan malzemelerdir. Ambalaj atığının geri dönüşümüyle de ülkemiz ekonomisine ve çevreye katkıda bulunuyoruz.”
Ambalajlı gıdaların insan ömrü ortalamasını uzattığının da altını çizen Zeki Sarıbekir, “Gıda ambalajı üretiminde hijyen esastır. Doğru ambalajlı gıda ve içecekler tüketiciye “el değmeden” hijyenik ortamda hazırlanıp ulaşır. ASD olarak gıda ve içeceklerin ambalaja girmesiyle insan ömrü ortalamasının uzamış olduğuna inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi satın aldığınız ürünün ambalajı, onun güvencesidir ve her ürün ambalaja girmeli. Satın aldığımız ürünlerin içeriğine, miktarına, son kullanma tarihine, üreticisinin adına ve adresine ambalajın üzerindeki bilgilerden ulaşılmaktadır” dedi.
Ambalaj ve çevre konusunda çalışmalarda bulunduklarını aktaran Zeki Sarıbekir, “Modern ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de geri dönüşümün ileri seviyelere çıkarılması amacıyla, tüketicileri bilgilendirmek ve onların geri dönüşüme katkıda bulunmalarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, geleceğimizin güvencesi çocuklara yönelik hazırladığımız “Ambalaj ve Çevre Hakkında Bilmemiz Gerekenler” adlı kitapçıkları da okullarda ücretsiz olarak çocuklarımıza veriyoruz. Bugüne kadar toplam 170.000 adetlik bir baskı yaptık ve ülke genelinde dağıtımına devam ettik” diye konuştu.

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