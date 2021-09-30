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Ambargo yeni hükümet ile de devam ediyor

30.09.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD hükümeti daha önce Amerikan merkezli yazılım firmalarını da Çinli şirket ile anlaşma bozmaya zorlamıştı. ABD şimdi bu hareketi daha da genişletiyor.

Ambargo yeni hükümet ile de devam ediyor

Reuters raporuna göre , ABD FCC, Çinli teknoloji Huawei için ağ donanımlarının çıkarılmasına/değiştirilmesine yardımcı olmak için ABD telekom taşıyıcılarına, özellikle kırsal olanlara geri ödeme yapacak ve 1,9 milyar ABD Doları tutarında bir program açacak. Farkında olmayanlar için Huawei, markayı ticaret kara listesine de ekleyen ABD Ticaret Departmanı tarafından ulusal güvenlik tehdidi olarak etiketlendi. Şimdi, hükümet varlığını ağından tamamen kaldırmaya çalışıyor.

Huawei ve ZTE, iletişim için ulusal güvenlik tehditleri olarak belirlenmiş olsa da , bir “kop ve değiştir” emri o kadar basit değil. Bu, özellikle yüksek maliyetlerle karşılaşabilecek ve Çinli firmalar tarafından yapılan ekipmanı çıkarabilecek ve değiştirebilecek iş bulmakta zorluk çekebilecek kırsal nakliyeciler için geçerlidir. Ayrıca, ilk uygunluk kriterleri 2 milyon veya daha az müşterisi olan, ancak o zamandan beri 10 milyon veya daha düşük müşteriye yükseltilmiş şirketler içindi.

Eylül 2020’de FCC, toplam kaldırma ve değiştirme maliyetinin yaklaşık 1.837 milyar ABD Doları olacağını tahmin etmişti. Ve şimdi, ABD, ulusal güvenlik tehdidi olarak belirlenen kuruluşlar tarafından yapılan, ülkenin telekom ağlarındaki ekipman onaylarını yasaklama planlarını hızlandırıyor gibi görünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei
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