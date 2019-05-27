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Ambulans helikopter kazada yaralanan bebek için havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 19:56 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 aylık bebek, hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 6 aylık bebek, ambulans helikopterle İstanbul'daki hastaneye götürüldü.

Mutelip Girgin yönetimindeki 22 FF 427 plakalı traktör ile Erkan İbil idaresindeki 59 YD 325 plakalı otomobil, Avcılar köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Meryem ve 6 aylık bebek Nisa Betül İbil yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Nisa Betül bebeğin sevki için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı talebinde bulunuldu.

Nisa Betül bebek, Kırklareli Jandarma Komutanlığına inen ambulans helikoptere alınarak, İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, kazada yaralanan bebeğin hava ambulansıyla İstanbul'a sevkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Nisa Betül bebek için devletin tüm imkanlarının seferber olduğunu aktaran Cerit, yaralı bebeğe acil şifalar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans hava Kaza

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