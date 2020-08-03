HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ambulans verilmediği iddia edilmişti! Kahreden haber

Ambulans verilmediği iddia edilmişti! Kahreden haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 17:04 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde beyin kanaması geçirmesine rağmen ambulans verilmediği için yakınları tarafından otomobille hastaneye götürüldüğü öne sürülen Aysel Çapar (67), hayatını kaybetti. 5 çocuk annesi Çapar, 2001 yılında Hakkari'de şehit olan yeğeni Jandarma Uzman Çavuş Durdu Çapar'ın yanında toprağa verildi.

Yeni Mahalle'de yaşayan Aysel Çapar, 6 ay önce beyin ameliyatı oldu. Ardından da evde bakım hizmeti almaya başladı. 24 Temmuz Cuma günü eve kontrol için gelen doktor, Çapar'ın beyin kanaması geçirdiğini, acilen Kahramanmaraş'a götürülmesi gerektiğini söyledi.

İddiaya göre Aysel Çapar'ın eşi Şükrü Çapar, Göksun Devlet Hastanesi'nden ambulans talebinde bulundu. ancak ambulans gelmedi. Yine iddiaya göre, Aysel Çapar, yakınları tarafından sedye gibi kullanılan çarşafla evden çıkarılarak, otomobille Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne (KSÜ) götürüldü. Burada, yoğun bakıma alınan Çapar, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

ŞEHİT YEĞENİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Aysel Çapar, Göksun Kerpetenlik Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından 2001 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan yeğeni Jandarma Uzman Çavuş Durdu Çapar'ın yanında toprağa verildi.

AMMSS

'BU BECERİKSİZLİĞİN BİR AN ÖNCE GİDERİLMESİNİ ARZU EDİYORUM'

Çocuklarıyla birlikte taziyeleri kabul eden Şükrü Çapar, otomobille hastaneye götürürken eşinin başındaki ameliyat dikişlerinin açıldığını bu nedenle de bilincini kaybettiğini söyledi. Hastanedeki sağlık çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür eden Çapar, "Hastamız geçen cuma günü rahatsızlandı. Göksun Devlet Hastanesi'nden bir ambulans istedik ama bir türlü ambulansı alamadık. Pazar günü hastamız tamamen fenalaştı, kısmi felç geçirdi. Çünkü beyin kanaması vardı. Sabah olunca özel araçla KSÜ'ye götürdük, orada bir hafta uğraştılar ama tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak bugün vefat etti. Sağlık Bakanlığı'ndan bir arzum var; Göksun Devlet Hastanesi'ndeki bu aymazlığın, beceriksizliğin, basiretsizliğin bir an önce giderilmesini arzu ediyorum ivedilikle" diye konuştu.

"KAYSERİ'YE GÖTÜRÜRKEN DE AMBULANS VERMEDİLER"

Aysel Çapar'ın oğlu Adem Çapar da tüm sağlık camiasını suçlamadıklarını, bunun bir kişinin ihmalinden kaynaklandığını söyledi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü'nün iddialarla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği belirtildi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Tekne faciasında flaş gelişme!Tekne faciasında flaş gelişme!
Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir!Ömer Halisdemir kimdir? 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir!

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Çocuklarına para yerine bakın ne taktı!

Çocuklarına para yerine bakın ne taktı!

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Diğer Haberler
Motosikletle seyir halindeyken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Acı haber: Motosiklette kalp krizi geçirdi

Tokat'ta sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu

Acı haber! 2 çocuk boğuldu

İzmir'deki tekne faciasında flaş gelişme! Kaptan tutuklandı

Tekne faciasında flaş gelişme!

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması

Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması

Tevfik Özlü'den tatilden dönenlere kritik uyarı! '14 gün dikkatli olmalılar'

Tevfik Özlü'den tatilden dönenlere kritik uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.