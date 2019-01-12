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AMBULANSA İTFAİYEDEN "TAKOZLU" YARDIM

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 17:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta, bir otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçmesi nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş'ta, bir otomobilin, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçmesi nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Ambulans, yolun kapanması yüzünden ilerleyemeyince itfaiye ekiplerinin refüje koyduğu takozla karşı şeride geçerek iş adamı olduğu öğrenilen yaralıyı hastaneye götürdü.
Olay saat 15.30 sıralarında, Nisbetiye Mahallesi Akmerkez yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağatay Çelik kullandığı 34 HJ 6577 plakalı ciple Ulus'tan Levazım Sitesi yönüne ilerlediği sırada, ters istikametten gelen 34 LJ 0701 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yola geçti. Çelik, refüjü aşarak üzerine gelen otomobile çarpmamak için manevra yapmasına rağmen iki araç çarpıştı. Kazada, iş insanı olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Erhan Tüzger yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıyı alan ambulans, kazanın ardından oluşan yoğun trafik yüzünden ilerleyemeyince imdadına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri, ambulansın karşı şeride geçmesi için refüje plastik takoz koydu.
Yaralı Erhan Tüzger, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Ulus-Levazım Sitesi yönünde yaşanan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Görüntü Dökümü
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-Ambulansın set koyularak karşı şeride geçirilmesi
-Ambulansın gidişi
-Kaza yapan araçlardan detay görüntü
-Kaza yapan sürücüden detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü
-Yolun kapalı olması ve oluşan trafik
-Kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılması
-Yolun trafiğe açılması

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