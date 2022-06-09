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Ambulansa yetiştirebilmek için verdiği mücadele, babasını yaşatmaya yetmedi! En acı yolculuk, en acı soru

09.06.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de meydana gelen acı olayda kestiği ağacın altında kalan orman işçisi oğlu tarafından son nefesini vermek üzereyken bulundu. babasını traktörün sepetine yerleştirdi. Verdiği ölüm kalım mücadelesinin sonuçsuz kaldığını polisler yolda kendisini durdurunca anlayan acılı evlat, polislere "Abi ambulans gelmiyor mu daha" diyerek gözyaşı döktü. Talihsiz orman işçisinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Ambulansa yetiştirebilmek için verdiği mücadele, babasını yaşatmaya yetmedi! En acı yolculuk, en acı soru

Olay; Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Başkarcı bölgesindeki kesim çalışmalarında görevli orman işçisi Sefa Şahan (50), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Aynı sahada çalışan Şahan'ın oğlu Serdar Şahan (22), babasını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Babasının güçlükle nefes alıp verdiğini fark eden Serdar Şahan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

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POLİSLER DURDURUNCA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLMADI

Sağlık ekiplerine daha çabuk ulaşabilmek için son nefesini vermek üzere olan babasını akrabasına ait traktörün sepetine yerleştiren Serdar Şahan, verdiği ölüm kalım mücadelesinin sonuçsuz kaldığını polisler yolda kendisini durdurunca anladı. Son bir umutla babasını yaşatabileceğini düşünen acılı evladın, "Abi ambulans gelmiyor mu daha" diyerek döktüğü gözyaşları yürekleri burktu.

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Olay yerine giden sağlık görevlileri, traktörün sepetinde hareketsiz şekilde duran Sefa Şahan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, talihsiz orman işçisinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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