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Ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

Bakırköy'de, ambulans şoförüne yol vermeyip yaptığı manevralarla geçişini engellediği öne sürülen sürücü hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de, ambulansa yol vermeyip yaptığı manevralarla geçişini engellediği iddiasıyla gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş'in 28 Şubat 2019'da E-5 Kuzey Yan Yol Ömür Rampası mevkisinden uyarı ve ikaz lambaları yakarak geçiş hakkı talep eden ambulansa yol vermediği ve içinde hasta bulunan ambulansın görevini yapmasına engel olduğu belirtildi.

Sanığın nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusuna da yer verilen iddianamede, tüm dosya kapsamı, toplanan deliller, sosyal medya ve basında yer alan video içeriği ile sanık Yetişmiş'in ikrarı birlikte değerlendirildiğinde, atılı suçu işlediği savunuldu.

İddianamede, sanığın kullandığı araçla sirenlerini çalarak yol almak isteyen ambulansa kasten yol vermediği, ambulansın geçtiği şeride geçerek fren yaptığı anlatılarak, ambulansın önüne aracını kıran sürücünün, kamu görevi görmekte olan ambulansın görev yerine dönüşünü-gidişini, ısrarla yol istemesine rağmen, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle engellediği ve trafik akışını tehlikeye soktuğuna işaret edildi.

Sanığın "görevi yaptırmamak için direnme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame, gönderildiği Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

- Olayın geçmişi

İstanbul'da 28 Şubat'ta bir otomobilin, geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermediğine ilişkin görüntülerin basında yer alması üzerine çalışma başlatan polis, araç sürücüsü Muhammed Efkan Yetişmiş'i gözaltına almıştı.

Sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yetişmiş'e, bin 320 lira para cezası uygulanmıştı.

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