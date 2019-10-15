Ambulansa yol vermeyen sürücüye 2 ay 15 gün hapis cezası…

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Muhammed Efkan Yetişmiş ile avukatı katıldı. Sanık Yetişmiş, olay günü Merter'den Beylikdüzü'ne E-5'te orta şeritte seyir halinde ilerlediğini belirterek, "Sol şeritte sirenleri kapalı bir ambulans vardı. Birden sirenlerini açtı sesli uyarı yapınca ambulansın önündeki aracı sıkıştırdı. Araç benim şeride geçti. Ben bu şekilde tehlike yaşadım. Ambulans geçtikten sonra sirenleri kapattı. Seyrine devam etti. Bir süre sonra ambulans ile yan yana geldik. Ben bu sebeple 'Can kurtarmaya giderken benim canımı mı tehlikeye atıyorsunuz!' dedim. Ambulansta teknisyen görmedim. Şoför bana 'Git lan' gibi daha da argo şekilde konuşunca istenmeyen bu olay yaşandı. Bu olayla ilgili bir video var. Ambulans bana arkamdayken siren öttürmemektedir. Görüntülerde açıktır" dedi.

Serpil KIRKESER İSTANBUL DHA- BAHÇELİEVLER'de ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş (23) hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından açılan dava karara bağlandı. Sanık Muhammed Efkan Yetişmiş'i "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan beraatine karar veren mahkeme, sanık Yetişmiş'i "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ceza ertelendi.

"OLAYIN MAĞDURU ASLINDA BEN OLDUM"

Sosyal medyada linç edildiğini belirten sanık Yetişmiş, "Sosyal hayattan dışlandım. 23 yaşındayım ancak görüldüğü gibi büyük gösteriyorum. Tepkiler devam ediyor. Olayın mağduru aslında ben oldum" diye konuştu.

"AMBULANSIN İÇİNDE HASTA OLMADIĞI KANAATİNE VARDIM"

Avukat, "Ambulansın içinde hasta olmadığı kanaatine nasıl vardın? "şeklindeki sorusuna Sanık Yetişmiş "Normalde ambulansta 3 teknisyen olur. 2 teknisyen arkada, 1 teknisyen önde olur. Ambulansın arkadaki camı açıktı. Yan yana geldiğimizde şoförü yalnız gördüm. Bu nedenle ambulansın içinde hasta olmadığı kanaatine vardımö diye cevap verdi. Duruşmada olay gününe ilişkin video izlendi. Sanık Yetişmiş'in avukatı da müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

"PİŞMANIM"

Son sözü sorulan sanık Yetişmiş "Bu olay nedeniyle pişmanım. Bu nedenle karşınıza gelmek istemezdim. Daha önce suça karışmadım. Mağdurum. Takdir mahkemenizindir" dedi.

MAHKEME DAVAYI KARARA BAĞLADI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Muhammed Efkan Yetişmiş'in "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan beraatine karar verdi. Sanık Yetişmiş'in "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına da karar verdi.