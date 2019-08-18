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Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 00:22 | Son Güncelleme

Ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde, ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Muharrem Abay (59) idaresindeki 55 VE 360 plakalı hafif ticari araç, Ladik ilçesi Toptepe mevkisindeki Karayolları Kavşağı'nda, Ercan Vanlı'nın (64) kullandığı 55 EJ 194 plakalı Vezirköprü Devlet Hastanesine ait ambulansla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile ambulansta görevli hemşire Kadriye Ay (23) yaralandı.

Hafif ticari araç sürücüsü Abay Kavak Devlet Hastanesine sevk edilirken, ambulans sürücüsü Vanlı ve hemşire Ay ise Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın, ambulansın Vezirköprü Devlet Hastanesinden aldığı hastayı Samsun'a götürdükten sonra ilçeye dönerken meydana geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AMBULNAS Havza Kaza Ladik yaralı

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