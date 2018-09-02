Amca çocukları arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ın Digor ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Digor ilçesine bağlı Oyuklu köyünde Mehmet ve Sinan Varli kardeşler ile amca çocukları Çetin Varli arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Çetin Varli, eve giderek silahını alıp tartıştığı Mehmet ve Sinan Varli'ye ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Mehmet ve Sinan Varli ağır yaralandı. Yaralılardan Mehmet Varli yakınları tarafından, Sinan Varli ise 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Varli yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Varli'nin bazı yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Sinan Varli'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan Çetin Varli, jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde silahıyla gözaltına alındı.

