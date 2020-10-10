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AMD Ryzen 5000 rakipsiz olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Intel’in rekorlarını altüst eden AMD Ryzen 5000 işlemcileri duyuruldu. Oyun ve render konusunda 5000 serisi rakipsiz olacak.

AMD Ryzen 5000 rakipsiz olacak

İşlemci savaşları tam gaz devam ediyor. Intel’in i9 10900K işlemcisine cevap vermek isteyen AMD, bugün karşımıza AMD Ryzen 5000 serisi ile çıktı. 5 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak olan bu işlemciler, fiyatları ile Intel’in neredeyse yarısı kadar ucuz olacak. Peki, rekor üzerine rekor kıran bu işlemcilerin özellikleri neler?

Ryzen 5600X 299 dolar, Ryzen 5800X 449 dolar, Ryzen 5900X 549 dolar ve Ryzen 5950X 799 dolardan satışa sunulacak. Bu işlemcileri birbirinden CPU çekirdek sayısı ve iş parçacığı sayısı ayrıştıracak.

Türkiye fiyatları henüz açıklanmayan 5000 ailesinden Ryzen 5900X, Intel i9 10900K işlemcisini performans testlerinde geride bırakmayı başarıyor. Oyunlarda ise yüzde 20 daha performans sunan bu işlemciler, Intel’in tahtını sallayacak.

Ryzen 5600X özellikleri

  • CPU Çekirdek Sayısı: 6
  • İş Parçacığı Sayısı: 12
  • Temel Saat Hızı: 3.7GHz
  • Maks Boost Saat Hızı: 4.6GHz
  • Ön Bellek: 36MB
  • Varsayılan TDP / TDP: 65W

Ryzen 5800X

  • CPU Çekirdek Sayısı: 8
  • İş Parçacığı Sayısı: 16
  • Temel Saat Hızı: 3.8GHz
  • Maks Boost Saat Hızı: 4.7GHz
  • Ön Bellek: 36MB
  • Varsayılan TDP / TDP: 105W

Ryzen 5900X özellikleri

  • CPU Çekirdek Sayısı: 12
  • İş Parçacığı Sayısı: 24
  • Temel Saat Hızı: 3.7GHz
  • Maks Boost Saat Hızı: 4.8GHz
  • Ön Bellek: 70MB
  • Varsayılan TDP / TDP: 105W

Ryzen 5950X özellikleri

  • CPU Çekirdek Sayısı: 16
  • İş Parçacığı Sayısı: 32
  • Temel Saat Hızı: 3.4GHz
  • Maks Boost Saat Hızı: 4.9GHz
  • Ön Bellek: 72MB
  • Varsayılan TDP / TDP: 105W

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