Ameliyat önlüğü ortaya çıkardı! Alman doktor, narkozun etkisi altındaki kadınlara tecavüz etti!

Dehşete düşüren olay Almanya'nın Guetersloh kentinde bulunan Sankt Elisabeth Hastanesi'nde meydana geldi.

Almanya'da bir doktor, anestezi altındaki en az üç kadına cinsel saldırıda bulundu. Mahremiyet yasaları nedeniyle adı yalnızca Nils T. olarak açıklanan 43 yaşındaki doktor, kendisine yöneltilen iddiaları reddediyor. Olayın ortaya çıkması ise, cinsel saldırıya uğrayan kadınlardan birinin, yaşadıklarını hatırlayıp polise şikayette bulunmasıyla oldu.

SPERM KALINTILARI EŞLEŞTİRİLDİ

Sperm kalıntıları, ameliyat önlüğünde ve iç çamaşırında bulunan adamın, kadınlarda bulunan sperm kalıntılarıyla eşleştirildi. Alman Bild gazetesine konuşan moleküler biyolog Katja Kiel mahkemeye verdiği ifadede aynı zamanda doktorun iç çamaşırında tecavüze uğrayan kadınlardan birinin tükürüğüne rastlanıldığını söyledi.

Şu anda Bielefeld Bölge Mahkemesi'nde yargılanan doktorun sabit disklerinde başka pornografik görüntülerde bulundu. Nils'in daha önce de anestezi altındaki kadınlarla ilişkiye girdiği tespit edildi.

TECAVÜZE UĞRAYAN BAŞKA BİR KADIN DAHA ORTAYA ÇIKTI

Dava kamuoyuna duyurulduğunda, başka bir kadın da tecavüze uğradığını öne sürdü.

Duruşma devam ediyor. Tutuklanarak cezaevine gönderilen doktor, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle karşı karşıya.



