Ameliyatın ardından miyomun tekrarlama riski nedir?

Miyom oluşumları başlangıç evresinde belirtilere neden olmadıkları için düzenli jinekolojik muayene olmayan kadınlarda büyüdükten sonra fark edilebilirler. Genellikle karında şişkinlik, adet kanamasında artış, ara kanama veya cinsel ilişki esnasında ağrı ve kanama ile kendini belli eden miyomların kesin tedavisi cerrahi müdahaledir.

Kişide miyom olduğu tespit edildiği zaman miyomun boyutu küçük ve belirtileri de yaşam kalitesini azaltmıyorsa tedavi yerine durumun yakından takip edilmesine karar verilebilir. Ancak bahsettiğimiz durumların aksine miyomlar büyükse ve kişinin sağlığı ile birlikte yaşam kalitesine olumsuz etki ediyorsa ameliyat ile alınmalıdır.

MİYOM AMELİYATI VE SONRASI

Miyom tedavisinde ameliyat her zaman tercih edilen bir çözüm değildir. Gebe kalmaya engel olan ya da gebeliğin sona ermesine neden olan düşüklerin temelinde miyomlar varsa; miyom büyüme hızı yüksekse ya da bulunduğu bölgedeki organlara baskı yapıyorsa ameliyat tercih edilir.

Miyom ameliyatı genel anestezi ile yapılan bir operasyon olsa da miyomun yerleşimine ve operasyonun türüne göre iyileşme süreci değişiklik gösterir. Robotik cerrahi ile yapılan miyom ameliyatları genellikle rahim dokusunda minimum deformasyona neden olmak için tercih edilir. Ameliyatı sonrasında oluşumların tekrarlama ihtimali yaklaşık olarak %20’dir.