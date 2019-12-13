Ameliyatın ardından miyomun tekrarlama riski nedir?

Miyom oluşumları başlangıç evresinde belirtilere neden olmadıkları için düzenli jinekolojik muayene olmayan kadınlarda büyüdükten sonra fark edilebilirler. Genellikle karında şişkinlik, adet kanamasında artış, ara kanama veya cinsel ilişki esnasında ağrı ve kanama ile kendini belli eden miyomların kesin tedavisi cerrahi müdahaledir.
Kişide miyom olduğu tespit edildiği zaman miyomun boyutu küçük ve belirtileri de yaşam kalitesini azaltmıyorsa tedavi yerine durumun yakından takip edilmesine karar verilebilir. Ancak bahsettiğimiz durumların aksine miyomlar büyükse ve kişinin sağlığı ile birlikte yaşam kalitesine olumsuz etki ediyorsa ameliyat ile alınmalıdır.
Miyom tedavisinde ameliyat her zaman tercih edilen bir çözüm değildir. Gebe kalmaya engel olan ya da gebeliğin sona ermesine neden olan düşüklerin temelinde miyomlar varsa; miyom büyüme hızı yüksekse ya da bulunduğu bölgedeki organlara baskı yapıyorsa ameliyat tercih edilir.
Miyom ameliyatı genel anestezi ile yapılan bir operasyon olsa da miyomun yerleşimine ve operasyonun türüne göre iyileşme süreci değişiklik gösterir. Robotik cerrahi ile yapılan miyom ameliyatları genellikle rahim dokusunda minimum deformasyona neden olmak için tercih edilir. Ameliyatı sonrasında oluşumların tekrarlama ihtimali yaklaşık olarak %20’dir.
Bu ihtimal hastanın özellikle hastanın yaşı ile ters orantılıdır. Yüksek östrojen seviyesine bağlı olarak daha çok ortaya çıkan miyomların kendisinden yok olma ihtimali mutlaka operasyon kararından önce değerlendirilmelidir.
Histerektomi olarak bilinen ve rahmin tamamen alınması anlamına gelen operasyon miyom tedavisinde kesin çözümdür. Rahmin alınması kadınlar için oldukça korkutucu ve istenmeyen bir işlem olsa da aslında gebelik isteği bulunmayan, menopoz döneminde olan bir kadın rahatlıkla bu operasyonu yaptırabilir.
Miyom tedavisinde cerrahi müdahale duruma göre tercih edilse de histerektomi ancak kanser riski bulunan hastalarda ve miyomların rahmin tamamını kapladığı durumlarda tercih edilir.
Prof. Dr. Fatih Şendağ
Kadın Hastalıkları ve Doğum & Tüp Bebek Uzmanı
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