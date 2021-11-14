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Ameliyatsız çene küçültme estetiği ve iyileşme süreci

14.11.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ameliyatsız çene küçültme estetiği ile kişinin istediği görünüme kavuşması mümkün. Konu ile ilgili bilgi veren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, çene şeklinin yüz estetiğinde büyük önemi olduğunu ve ameliyatsız yöntemlerle üçgen bir çene şekline sahip olunabileceğini belirtti.

Ameliyatsız çene küçültme estetiği ve iyileşme süreci

Masseter kası genişlemesi çenede geniş ve kare bir görünüme neden olabilir. İdeal oranlara kare çene şekli erkeklerde güçlü ve karakteristik bir görünüm sağlarken kadınlarda sert ve erkeksi bir görünüme neden olabilir. Bazı kadınlar için bu rahatsız edici olabilmektedir. Bu kasları gevşetmek ve alt yüzün görünüşünü yumuşatmak için enjeksiyon yöntemleri uygulanabilir. Bu sayede yüzün daha oval ve yumuşak görünmesi sağlanır. Bu operasyon için en uygun adaylar, çiğneme kaslarının kalınlığı nedeniyle yüzü geniş görünen ve çenesini küçültmek isteyen kişilerdir. Burada en önemli nokta çiğneme kaslarının genişliğidir.

AMELİYATSIZ ÇENE KÜÇÜLTME MÜMKÜN

Günümüzde çene kası küçültme, ameliyata gerek olmaksızın, enjeksiyon yöntemi ile ortalama 15 dakika içinde gerçekleştirilebilir. Enjeksiyonun tam olarak etkisi 7-10 gün içinde görülür. Çenenin tam şekli üç ay içinde aşama aşama ortaya çıkar. Sonuçların etkisi dokuz ay boyunca sürebilir. Eğer sonuçların koruması istenirse, bu sürenin sonunda enjeksiyon işleminin tekrarlanması gerekir.

İYİLEŞME SÜRECİ NASILDIR?

Enjeksiyon uygulamasından sonra kısa bir süre, geçici olarak çene bölgesinde hassasiyet hissedilebilir. Ancak bu hassasiyet normal hayatın kesintiye uğramasına yol açmaz. Kişi operasyondan hemen sonra normal hayatına varsa arabasını kullanarak bile gidebilir.

İyileşme sürecine ihtiyaç olmaması, çok kısa süre içinde uygulanabilmesi ve belirgin bir operasyon izine sahip olmaması gibi avantajları sayesinde öğle yemeği arasında bile uygulanabilir. Sonuçlarının kalıcı olmadığı, kullanılan malzemenin özelliğine göre etkilerinin 6 ay ile 2 yıl arasında sürebilir.

Cerrahi operasyon ile kalıcı çözüm arayanlar için ön görünüm imkanı sunması, anestezi ve cerrahi açıdan endişe yaratmaması, sonuçlarının aşamalı olarak hemen görünmeye başlaması ve iyileşme sürecine ihtiyaç olmaması operasyonun pozitif özellikleri arasında yer alır.

Eğer siz de çene kaslarınızın aşırı gelişmesinden rahatsızlık duyuyorsanız, massetter botoksu hakkında size özel ayrıntılı bilgi almak için bir uzmandan bilgi almalısınız.

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