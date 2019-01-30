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Ameliyatsız Hemoroid tedavisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 00:56 | Son Güncelleme

Op.

Op. Dr. Altan Karan, hemoroid tedavisinde en çok uygulanan yöntemin rahatsızlığın derecesine göre değiştiğini söyleyerek, lazer ve lastikle boğma yöntemi olduğunu kaydetti.

Op. Dr. Altan Karan, halk arasında ‘basur’ olarak bilinen Hemoroid rahatsızlığına uygulanan ameliyatsız tedavi ile ilgili bilgi verdi. Po. Dr. Karan, “Makattan kan gelen ve kişiye acı veren ağrılı bir hastalıktır. Hemoroid sorunu genetik olarak olabilse de genelde yanlış dışkılama sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Yanlış bir şekilde tuvalet alışkanlığı edinmek hemoroide neden olur. Dışkılamada zorlanma, tuvalet vaktini geciktirme, yanlış ve sağlıksız beslenme biçimi hemoroid oluşumunu tetiklemektedir” dedi.

Hemoroid tedavisi için evde bazı yöntemler denense de en etkili sonucun uzman yardımıyla alındığının altını çizen Op. Dr. Karan, “Hemoroid tedavisinde sizlere yardımcı olmak üzere İzmir Protoloji Uzmanı’ndan destek alabilirsiniz. Basur tedavisinde etkili tedavi yöntemi için işin uzmanından gerekli yardım ve desteği almayı ihmal etmeyin” ifadelerin kullandı.

Ameliyatsız tedavi yöntemleri nelerdir?
Dr. Altan Karan, Hemorid tedavisinde ameliyat olmadan önce yapılabilecek bazı tedavi yöntemlerinden bahsederek şu bilgileri verdi:

“Öncelikle bunları uygulayarak basurun geçmesini sağlayabilirsiniz. Geçmezse son iş olarak ameliyat düşünülebilir. Basur tedavisi için en çok uygulanan yöntem hemoroidin derecesine göre değişmekle birlikte lazer ve lastikle boğma yöntemidir. Lazer atışları yapılarak hemoroid tamamen ortadan kalkar. Aynı şekilde Lastikle bantligasyon yapılarak da tamamen kurtulmuş olursunuz. Muayenehane ortamında tamamen steril olarak gerçekleştirilmelidir. Steril muayenehane fotoğraflarına altankaran.com.tr adresinden bakabilir, klinik seçimi yaparken ortamın temiz olması gerekmektedir. Bu tür operasyonlar yüksek hassasiyet ile gerçekleştirmelidir.

Korunma yöntemleri nelerdir?
Spor yapmaya özen gösterin. Bol sıvı tüketin. Özellikle gün içinde en az 2 litre su tüketmeye çalışın. Bol lifli gıdalar yemeye özen gösterin. Tuvaletiniz geldiğinde asla kendinizi sıkmayın. Zararlı tüm yiyeceklerden uzak durun. Özellikle baharatlı yiyecekleri tüketmeyin. Hazır gıda yerine lif içerikli yiyecekler ve taze sebze ve meyve tüketimine özen gösterin. Bunlara rağmen basur genetik özellikle de olabilir ve basurdan kaçışınız olmayabilir. Bu noktada uzman doktora başvurabilirsiniz.

Nedenleri nelerdir?
Hemoroid hastalığı çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenler içinde genetik faktörler, sabah tuvaletini geciktirme, uzun süre hareketsiz kalma (özellikle oturarak çalışan kişilerde hemorid hastalığı daha sık görülebilir) sağlıksız beslenme alışkanlığı, tuvalette fazla zorlanma gibi hemorid hastalığının pek çok nedenleri bulunmaktadır.

Nasıl teşhis edilir?
Hemoroid hastalığını çıkan belirtilerden kolayca teşhis etmek mümkündür. Basur olan kişide makatta kanama, ağrı ve yanma hissi, burada kaşıntı, makat bölgesinde şişlikler olması, dışkılama yaparken ağrılı bir şekilde tuvaletini yapma gibi belirtiler basur hastalığının habercisidir. Bu gibi belirtiler olduğunda gerekli tedavi yöntemlerini uygulayarak basur hastalığından kurtulabilirsiniz.

Ameliyatsız tedavinin avantajları nelerdir?
Basur tedavisinde amaç öncelikli olarak ameliyatsız bir şekilde sorunun çözümünü sağlamaktır. Ameliyatsız basur tedavisi ile pek çok avantaj sağlanır. Bıçak altına yatmak deyimi pek çok hastayı korkutmaktadır. Bu kişide büyük bir stres de ayrıca oluşturmaktadır. Bu açıdan öncelikle denenebilecek tüm yöntemleri deneyerek hastalıktan operasyona ihtiyaç duyulmadan kurtulmaya çalışmak gerekir. Denenebilen tüm tedavi yöntemlerine rağmen hala sorun yaşanıyorsa uzman yardımıyla bu sorundan kurtulabilirsiniz.”

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