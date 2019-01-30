Ameliyatsız Hemoroid tedavisi

Op. Dr. Altan Karan, hemoroid tedavisinde en çok uygulanan yöntemin rahatsızlığın derecesine göre değiştiğini söyleyerek, lazer ve lastikle boğma yöntemi olduğunu kaydetti. Op. Dr. Altan Karan, halk arasında ‘basur’ olarak bilinen Hemoroid rahatsızlığına uygulanan ameliyatsız tedavi ile ilgili bilgi verdi. Po. Dr. Karan, “Makattan kan gelen ve kişiye acı veren ağrılı bir hastalıktır. Hemoroid sorunu genetik olarak olabilse de genelde yanlış dışkılama sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Yanlış bir şekilde tuvalet alışkanlığı edinmek hemoroide neden olur. Dışkılamada zorlanma, tuvalet vaktini geciktirme, yanlış ve sağlıksız beslenme biçimi hemoroid oluşumunu tetiklemektedir” dedi. Hemoroid tedavisi için evde bazı yöntemler denense de en etkili sonucun uzman yardımıyla alındığının altını çizen Op. Dr. Karan, “Hemoroid tedavisinde sizlere yardımcı olmak üzere İzmir Protoloji Uzmanı’ndan destek alabilirsiniz. Basur tedavisinde etkili tedavi yöntemi için işin uzmanından gerekli yardım ve desteği almayı ihmal etmeyin” ifadelerin kullandı.

Ameliyatsız tedavi yöntemleri nelerdir?

Dr. Altan Karan, Hemorid tedavisinde ameliyat olmadan önce yapılabilecek bazı tedavi yöntemlerinden bahsederek şu bilgileri verdi: “Öncelikle bunları uygulayarak basurun geçmesini sağlayabilirsiniz. Geçmezse son iş olarak ameliyat düşünülebilir. Basur tedavisi için en çok uygulanan yöntem hemoroidin derecesine göre değişmekle birlikte lazer ve lastikle boğma yöntemidir. Lazer atışları yapılarak hemoroid tamamen ortadan kalkar. Aynı şekilde Lastikle bantligasyon yapılarak da tamamen kurtulmuş olursunuz. Muayenehane ortamında tamamen steril olarak gerçekleştirilmelidir. Steril muayenehane fotoğraflarına altankaran.com.tr adresinden bakabilir, klinik seçimi yaparken ortamın temiz olması gerekmektedir. Bu tür operasyonlar yüksek hassasiyet ile gerçekleştirmelidir. Korunma yöntemleri nelerdir?

Spor yapmaya özen gösterin. Bol sıvı tüketin. Özellikle gün içinde en az 2 litre su tüketmeye çalışın. Bol lifli gıdalar yemeye özen gösterin. Tuvaletiniz geldiğinde asla kendinizi sıkmayın. Zararlı tüm yiyeceklerden uzak durun. Özellikle baharatlı yiyecekleri tüketmeyin. Hazır gıda yerine lif içerikli yiyecekler ve taze sebze ve meyve tüketimine özen gösterin. Bunlara rağmen basur genetik özellikle de olabilir ve basurdan kaçışınız olmayabilir. Bu noktada uzman doktora başvurabilirsiniz.