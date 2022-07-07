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Amerika'da 10 farklı eyalette korkutan Listeria salgını! Dondurmadan bulaştı

07.07.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını etkileri dünya genelinde sürerken, ABD'de 10 eyalette korkutan bir salgın daha meydana geldi. En az 10 farklı eyalette birden fazla insanı etkilediği öğrenilen Listeria salgınının, dondurmadan bulaştığı biliniyor. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri konuyla ilgili açıklama yaparak halkı bilgilendirdi.

Amerika'da 10 farklı eyalette korkutan Listeria salgını! Dondurmadan bulaştı

Dünya çapında etkisini sürdüren Covid-19 salgını devam ederken, Amerika'da yaşanan yeni bir salgın halkı endişeye sürükledi. Maymun çiçeği ve koronavirüs salgını haberlerinin yoğunlaştığı günlerde 'Listeria' adı verilen salgının 10 eyalete yayılması hakkında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)'den açıklama geldi. Buna göre etkilenen kişiler Florida'da yaşayan veya hastalandıkları ay içinde söz konusu eyalete giden kişiler oldular.

ABD'DE 10 FARKLI EYALETTE KORKUTAN LISTERIA SALGINI!

Yapılan açıklamalara göre dondurmadan bulaştığı bilinen Listeria semptomları genellikle kontamine yiyecekleri yedikten iki hafta sonra başlıyor. Toplamda 23 vaka olduğu bilinen salgında vakaların Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Kansas, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York ve Pennsylvania eyaletlerinde bulunduğu öğrenildi.

BİR CAN KAYBI YAŞANDI

Illinois'de ise bir can kaybı tespit edildi. Gerçek vaka sayısının rapor edilen sayıdan daha fazla olabileceğini ifade edilirken, bunun nedeni bazı kişilerin tıbbi bakım almadan iyileşebilmesi ve hastanelere uğramaması olarak açıklandı.

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SALGIN OCAK AYINDA BAŞLADI

CDC, enfekte olan bireylerin yaşlarının 92 yaş aralığına kadar olduğunu ve bebeklerin de etkilendiğini açıkladı. Açıklamalara göre salgın Ocak 2021'den Haziran 2022'ye kadar devam etti. Enfeksiyon kaynağının ise Florida'da satılan bir dondurma markasının sebep olduğu açıklandı.

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Tıp uzmanı olan John Raimo , bir gazeteye söz konusu hastalığa hastalığın da adı verilen " Listeria monocytogenes" isimli bir bakterinin neden olduğunu söyledi.

Uzmanların açıklamalarına göre Listeria monocytogenes toprakta, suda, nemli ortamlarda, çürüyen sebzelerde ve ölü hayvanlarda bulunabilmekte.

SOĞUTULAN GIDALAR EN BÜYÜK RİSK GRUBUNDA

Dünya Sağlık Örgütü(WHO), "soğutma altında uzun raf ömrü" olan yiyeceklerin ve pişirilmeden yenen (bakterileri öldüren) yiyeceklerin kontamine olma olasılığının en yüksek gıdalar olduğu konusunda uyardı. Ayrıca geçmişteki salgınların, sosisli sandviçler, etli ekmekler, somon füme, süt ürünleri, hazır salatalar ve hatta taze sebze ve meyveler gibi yemeye hazır et ürünlerini içeren gıdalar sebebiyle yaşandığını da eklediler.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika abd salgın
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