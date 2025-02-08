Amerika'da yine uçak kazası! Kaybolan Alaska uçağı donmuş suya düştü... 10 kişi hayatını kaybetti: 9 yolcu, 1 pilot

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaleti üzerinde kaybolan uçağın enkazı donan bir suyun üzerinde bulundu. Uçaktaki 10 kişinin öldüğü açıklandı. Sahil Güvenlik Sözcüsü Mike Salerno, kurtarma ekiplerinin uçağın son bilinen yerini araştırırken helikopterle uçağı bulduklarını ve araştırmak için iki kurtarma ekibini suya indirdiklerini söyledi.

ABD Sahil Güvenlik Alaska'nın X.'e yaptığı açıklamada , iki yüzücünün uçakta üç ceset tespit ettiği, uçağın durumu nedeniyle ulaşılamayan yedi kişinin ise enkazın içinde olduğuna inanıldığı belirtildi. Uçağın içinde 9 yolcu ve 1 pilot bulunuyordu. 9 yolcunun da yetişkin olduğu belirtilirken, kimliklerinin henüz açıklanmadığı belirtildi.

"ANİ BİR İRTİFA VE HIZ KAYBI"

Yetkililer Cuma günü uçağın kaybolmadan hemen önce "ani bir irtifa ve hız kaybı" yaşadığını söyledi. Eyalet Kamu Güvenliği Dairesi'ne göre, tek motorlu uçak Alaska'nın Norton Körfezi üzerinde kaybolduğunda tam kapasitede çalışıyordu.

Perşembe günü saat 15:18 civarında, ABD Sahil Güvenlik Komutanı Benjamin McIntyre-Coble, enkaz bulunmadan önce yaptığı açıklamada, "Uçağın hızlı bir yükseklik ve hız kaybı yaşamasına neden olan bir tür olay oldu. Bu olayın ne olduğunu tahmin edemem" dedi.