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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki peşpeşe uçak kazalarından sonra pilotun anonsu sosyal medyada çok konuşuldu! "Uçmaktan korkuyor olabilirsiniz"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
04.02.2025 11:40
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Amerika Birleşik Devletleri'nde peşpeşe yaşanan uçak kazalarının sonrasında yolculara, varış yerlerine güvenle ulaşacakları mesajını veren bir American Airlines pilotu, TikTok'ta gündem yarattı. Bir yolcu tarafından paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki peşpeşe uçak kazalarından sonra pilotun anonsu sosyal medyada çok konuşuldu! "Uçmaktan korkuyor olabilirsiniz"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'leighterhaters' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir yolcu Amerika Birleşik Devletleri'nde peşpeşe yaşanan uçak kazalarının ardından pilotun uçaktaki herkese güven verdiği bir anonsu yayınladı.

"UÇAĞIMIZA HOŞ GELDİNİZ"

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Jacksonville Uluslararası Havalimanı'ndan Miami'ye giden American Airlines'ın 1044 sefer sayılı uçuşunda seyahat eden Leighton Dixon tarafından paylaşılan anonsta pilot Jeffrey Collins'in "Uçmaktan korkuyor olabilirsiniz ve bu kesinlikle anlaşılabilir bir durum. Ama lütfen şunu bilin ki, ikinci kaptanım, uçuş görevlilerimiz ve ben, sizin güvenliğinizi ve sizi Miami'ye, ailelerinize, tatillerinize, toplantılarınıza taşıma sorumluluğunuzu en üst düzeyde tutuyoruz" diyerek yolcuları rahatlattı.

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Dikkatli ve profesyonel bir şekilde uçuş deneyimini tamamlamak için çaba sarf edeceğinin sözünü veren pilot, "Bugün sizi dikkatli ve profesyonel bir şekilde taşımaktan daha yüce bir görevim yok. O yüzden rahatlayın ve uçtuğumuz güzel akşamın tadını çıkarın. Kısa süre sonra yola çıkacağız. Uçağımıza hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN ÖVGÜ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü pilotu yolcuların duymak istediklerini söylediği için yorumlarda övdü. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnsanların duyması gerekenleri söyledi" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sanki korkuyu hissetmiş gibi. Bunu dile getirmesine sevindim" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok Pilot uçak
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