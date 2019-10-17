Amerikalı öğretmeni öldürmekten yargılanan sanıklara müebbet hapis

Halil YILMAZ - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'deki evinde ölü bulunan 81 yaşındaki Amerikalı Loren Irville Senseman'ı öldürdükleri iddiasıyla yargılanan iki sanık müebbet hapis ve 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Suriyeli tutuklu sanıklar Marey El Esat (20) ve Baha Haci Hasan (20) getirildi. Sanıkların avukatları ve Amerikan Başkonsolosluğu'ndan bir temsilci de salonda hazır bulundu.

''PİŞMANIM''

Duruşmada, cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Sanıklara savcının istediği ceza tercüman aracılığıyla anlatıldı. Sanıklardan Baha Haci Hasan son söz olarak, '' Ben yapmadım, suçlamayı kabul etmiyorum '' dedi. Diğer sanık Marey El Esat ise, ''Pişmanım'' dedi.

SANIKLARA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıklar Marey El Esat ve Baha Haci Hasan'ın, Amerikalı öğretmen Loren Irville Senseman'a karşı "Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten insan öldürme'' suçunu işlediklerini sabit gördü. Heyet, sanıkların kişiliği, olayın oluş şeklini göz önüne alarak sanıklar için önce ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Verilen cezanın sanıkların geleceği üzerindeki olası etkisi nazara alınarak ceza müebbet hapis cezasına indirildi. Sanıklar Baha Haci Hasan ve Marey El Esat, "Nitelikli yağma" suçundan da ayrı ayrı 12 yıl 6 ay ceza almalarına hükmetti.