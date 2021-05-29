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  4. Amerikan beyaz kelebeği zararlı mı? Amerikan beyaz kelebeği ilacı var mı? Uzmandan uyarı

Amerikan beyaz kelebeği zararlı mı? Amerikan beyaz kelebeği ilacı var mı? Uzmandan uyarı

29.05.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan beyaz kelebeğinin zararı araştırılıyor. Tarım alanında özellikle fındıkta verimi ciddi oranda düşüren Amerikan beyaz kelebeğine ilaç ile müdahale edilmesi gerekiyor. Peki, Amerikan beyaz kelebeği ilacı zararlı mı? Amerikan beyaz kelebeği nedir? İşte, ayrıntılar...

Amerikan beyaz kelebeği zararlı mı? Amerikan beyaz kelebeği ilacı var mı? Uzmandan uyarı

Karadeniz bölgesinde görülen ve fındık verimini düşüren Amerikan beyaz kelebeği sorununa çözüm aranıyor. Uzmanlar Mayıs ayının son haftasında beyaz kelebeklerinin neden olduğu zararın artacağını ön görüyor. Peki, Amerikan beyaz kelebeğinin ilacı var mı? Amerikan beyaz kelebeği nedir? İşte, detaylar...

AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ NEDİR? AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ İLACI VAR MI?

Habertürk'ün haberine göre; Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevcan Öztemiz Amerikan beyaz kelebeğinin yarattığı zarar ilişkin şunları söyledi:

"Her döle karşı ilaçlama yapılmalıdır. Özellikle arıcılığın yapıldığı alanlarda, ilaçlama yaparken arıcıların zarar görmemesi gerekir. Doğada beslenen çok sayıda doğal düşmanlar var, faydalı böceklere, kuşlara, doğal dengeye, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçların kullanılması gerekir. Doğal dengeyi bozucu zehirli kimyasal ilaçların kullanılmasını uygun bulmamaktayız. Kimyasal mücadele haziran ve ağustos aylarında yapılmalı. Verim kaybını engellemek için kimyasal mücadelenin zamanlaması çok önemli."

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