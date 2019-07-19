Amerikan Devletleri Örgütü'nden Hizbullah çağrısı

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, üye ülkelere Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıma çağrısı yaptı.

Almagro, OAS Daimi Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Arjantin'de faaliyet gösteren Yahudi Kültür Merkezi (AMIA) saldırısının 25. yılı nedeniyle Arjantin'e başsağlığı diledi ve bu tür saldırıların tekrarlanmaması için önlem almak gerektiğini belirtti.

AMIA saldırısının 25. yılı nedeniyle Hizbullah'ı hedef alan Almagro, "Hizbullah'ı bu bölgede savunduğumuz insan onurunun ilkelerini baltalayan bir terörist örgüt olarak tanımalıyız." dedi.

Almagro, bölgede antisemitizm ve terörle mücadelenin öncelikli olması gerektiğini vurgulayarak, "Antisemitizm küresel çapta bir kötülüktür ve bölgedeki her ülke buna karşı özel bir tedbir almalıdır." ifadesini kullandı.

- Arjantin, Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanıması

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Hizbullah'ın ülkede terör örgütü olarak tanınabilmesi için, terörizm ve finansmanı ile bağlantılı örgütlerin eylemlerini önlemeyi amaçlayan, Terörizm ve Finansmanı ile Bağlantılı Kişi ve Kurumlar Listesi (Repet) oluşturulmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.