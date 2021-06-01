Amerikan keratinin inanılmaz etkisi: Yaptıranlar altın tozlarıyla saçlarını canlandırıyor!

Amerikan keratini yeni nesil saç bakımıdır. Nano teknolojiyle futbol topu büyüklüğündeki bir molekül toplu iğne ucu kadar küçültülerek saç pullarından içeriye rahatlıkla girmesi sağlanmıştır. Amerikan keratinin en büyük farkı daha önceki jenerasyonlarda kullanılan teknolojinin zıttı olarak formaldehit içermemektedir ve yenilebilecek kadar doğal ham maddelerden üretilmiştir. Bu hammadenin en büyük özelliği içerisinde yirmi dört ayar likit altın bulunmasıdır. İletken olarak saç pullarının içlerine girmesini sağlayan bu altın sayesinde amino asitler ve proteinler saçın yıpranmış dokularını onarır ve hiç işlem görmemiş bir saç dokusuyla aynı sağlık derecesine ulaşmasını sağlar. AMERİKAN KERATİN BAKIMI ÖNCESİ HAZIRLIK NASIL YAPILMALIDIR? Amerikan nano gold keratini yapılmadan önce kişinin saçının doğru analizinin yapılması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse naturel saçlar ve yıpranmış saçlar için değişik formasyonlarda uygulanmaktadır. Eğer saç telleri kopuyorsa ve yıprandıysa, saç tellerinin kopmasını ve yıpranmasını tamamen çözebilen tek bir seanslık işlem bu ürünle mümkündür.

Saçın test aşamasında ıslakken çekilmesi ve esneme payının tespit edilmesi, eğer kopuyorsa ona göre ayrı bir losyon seçilmesi aksi halde saç kıvırcık ise daha düz olabilmesi için seçilmesi gereken ürünün önceden tespit edilmesi gerekir. AMERİKAN KERATİN BAKIMI NASIL YAPILIR? Saç telleri kendi özel şampuanıyla yıkandıktan sonra Amerikan nano gold keratini yıkama setinden kaldırılır ve ıslak ya da kuru uygulama tercihleri seçildikten sonra ince ayrımlar şeklinde saçı yavaş ve düzgün bir şekilde tarayarak, saç pullarına likit keratin ve altın tozunun karışımı sürülür. Sürme işlemi 15-20 dakikalık süre içerisinde bitirilir. Bitirdikten sonra saç dinlenmeye bıraklılır. Nano teknolojideki ürünler yavaş yavaş saçın emilmesi yoluyla kopmakta olan saçı kemiksi bir hale getirir. Saç daha sonra fön ve düzleştirici bir fırça yardımıyla yavaşça kurutulur. Bittikten sonra kendi özel titanyum maşasıyla ince bir kağıt kalınlığına ayrılarak, her bir tutamı ortalama 6 ya da 8 defa çift taraflı maşa ile maşalanır. Ürün, 170 ya da tercihen 210 derece ısı yardımıyla saçın içerisine işletilir.

Saç pullarının içerisine giren nano teknolojik ürünler, ısıyı gördüğünde büyür ve içeride hapsolur. AMERİKAN KERATİN BAKIMININ AŞAMALARI NELERDİR? Amerikan nano gold keratinin aşamaları; saç tespit edilmesi, tercih edilen ürünün belirlenmesi, saçın yıkanması, ürünün sürülmesi, saçın kurutulması ve maşalanmasıyla sona erer. Kişi, 48 saat sonra kendi saçını sülfatsız ve parabensiz özel şampuanıyla yıkar, ardından kremini uygular. Minimum 3 ay boyunca saçlarında yumuşak ve ipeksi bir ifadeyle hayatına devam eder. AMERİKAN KERATİN BAKIMIYLA YANAN SAÇ ONARILIR MI? Amerikan nano gold keratini, yanan saçı tek seansta onaran mükemmel bir bakımdır. Bu teknoloji, saçın kükürt bağları koptuysa yani çekildiğinde saç teli tamamen kopuyorsa, parçalanıyorsa, kimyasal işlemler dolayısıyla yıprandıysa, yıpranmış olan dokuların içerisine aminoasit ve keratini altının vermiş olduğu iletkenlik gücüyle saçın çekirdeğine iletir. Saçın tamamen onarılmasına yardım eder. Bu etki minimum 3 ya da 4 ay hem düz hem de parlak ve ipeksi bir doku olarak kalır. AMERİKAN KERATİN BAKIMININ ETKİSİ NE KADAR SÜRER? Amerikan nano gold keratinin ne kadar dayandığını tam olarak anlatabilmek için küçük bir benzetme yapmak gerekiyor. Amerikan nano gold keratin, yıpranmış bir duvarına üzerine cam kaplamak gibi düşünülebilir. Bu camda tuzlu su, klor ve sülfatlı şampuanlar kullanıldığı takdirde, kırılınca alttaki yıpranmış doku yine karşımıza çıkar.

Dolayısıyla ürünün işlemi bitirildikten sonra sülfatsız parabensiz şampuan ve yine sülfatsız parabensiz conditioner gibi ürünler kullanılırsa, ürünün etkisi minimum 3-4 ay devam etmektedir. Denize ya da havuza giriliyorsa tercihen bone kullanılması ürünün ömrünün daha uzun olmasına yardım etmektedir. Koruyucu yağlar ya da el kremi gibi, tuzlu suyun ve klorun saça direkt temasını araya sürülüp engelleyecek kremler, ürünün daha uzun süreli etki yaratmasına yardımcı olacaktır. Tuzlu suya dokunulmadığı zamanlarda ve normal şampuanlamalar yapılacağı dönemlerde ürünün etkisi 4 aydan daha fazla da kalabilir. AMERİKAN KERATİN UYGULAMA SONRASI BAKIM NASIL YAPILIR? Amerikan nano gold keratini uygulandıktan ve saç çalkalandıktan sonra kurutulduğunda kendi dokusunu bulacaktır. Eğer bu dokunun devam edilmesi isteniyorsa 2 günde bir saç sülfatsız parabensiz özel şampuanla yıkanmalıdır. Saçın üzerine kaplanan keratin maddesi saçta daha uzun kalabilir. Dışarı akmalar varsa kendi şampuanınız içerisindeki elementler manyetik alanlarla tekrar yapışır, saçın üstünde kalır. Saçın durulanmasından sonra en önemli konu, maske sürmeden önce havluyla saçların neminin iyice alınmasıdır.

Havluyla nemi alınan saç sürülen maskeyi daha çok emecek ve ihtiyacı olan detaylı bakımı daha fazla içine sindirebilecektir. Bakım maskesi bu şekilde sürülüp 10 dakika bekletirse, sonrasında ekstra bir bakıma ihtiyaç duyulmaz. AMERİKAN KERATİN BAKIMI NE NADAR SIKLIKLA YAPILIR? Amerikan keratinini sadece boyalı olmayan, üzerinde röfleler olan, kıvırcık ve kabaran saçlı birisine uyguladığımızda, ayda bir boyası yapıldığı halde yaklaşık 3 ayda bir Amerikan keratini uygulandığında, hem saçındaki doku ve parlaklık hem de saçının düz kalmasındaki etkisi çok sağlıklı sonuç verebilmektedir. Arzu edildiği zaman ayda bir diplere yapılabilecek kadar sağlıklı bir işlemdir. Arzu edildiği zaman 4 ayda bir uygulanabilecek, saça eksi bir etkisi olmayan, bakım etkisi olan bir işlemdir. AMERİKAN KERATİN BAKIMI HANGİ SAÇLARA UYGULANIR? Amerikan nano gold keratini boyalı,balyajlı, röfleli, kıvırcık olan bütün saçlara uygulanabilir. Önceki bakımlarda keratin kullanılırken Brezilya fönü tekniğinde kullanıldığında formalheid maddesinde sertleşmeler ve kırılmalar olabiliyordu. Ama şu anda ipeksi bir doku olduğu için röfleli, boyalı, balyajlı ve hatta yeni yapılmış ve memnun kalınmamış bir perma varsa kesinlikle Amerikan nano gold keratini uygulanabilir. Saçın da dümdüz olması sağlanabilir. Böyle bir işlem zarar veriyor olsaydı çok ciddi hasarlarla sonuçlanabilirdi.

Amerikan nano gold keratini, bakım olduğu için yeni yapılmış permada bile harika bir ipeksi dokuyla karşılaşabiliyoruz. Ayrıca kıvırcık zenci saçı dediğimiz saçlarda da Amerikan nano gold keratini uygulamalarıyla çok iyi düzleştirme sonucu elde edilebilir. Bunun için doğru teşhis ve çok doğru uygulamalar gerekmektedir. Bu yüzden kıvırcık zenci saçın düzleştirilmesinde yüzde 85-95 arasında düzleştirme garantisi verilerek Amerikan nano gold teknolojisiyle saç bakımları yapılabilir. AMERİKAN KERATİN BAKIMI SAÇI DÜZLEŞTİRİR Mİ? Amerikan nano gold keratini düzleştirici ürün sertifikasına sahip bir üründür. Bunun yanında son derece sağlıklı olduğuna dair Amerika'dan da özel sertifikaları vardır. Düzleştirme özelliğinin kalıcılığı da sonrasında kullanılan şampuan ve kreme göre 4 aya kadar çıkmaktadır. AMERİKAN KERATİN UYGULARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Amerikan nano gold keratini uygulanırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu, daha önceki bakımlar gibi eldiven, gözlük ya da maske kullanmak gerekmez. Çıplak elle bile sürülebilir. Bu yüzden ekstra bir dikkate gerek yoktur.

Uygulama sırasında kullanıcının kendi sağlığından ve müşterinin kendi sağlığından emin olunarak rahatlıkla yapılabilir. AMERİKAN KERATİNİN BREZİLYA FÖNÜNDEN FARKI NEDİR? Brezilya fönü, Brezilya'da bulunmuş ve Latin Amerika'lı kadınların saçlarına formaldehit ve saç kremini karıştırarak sürdükleri kremden ortaya çıkmıştır. Daha sonrasında formaldehitin ne kadar zararlı olduğu tespit edilmiş ve oran düşürülmüştür. En düşük formaldehit oranında bile, saçın maşayla temas ettiğinde formaldehit oranının 10 katına çıktığı ve kanserojen etki ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Geçtiğimiz yıl itibariyle dünyada ve Avrupa'da, Brezilya fönü uygulamasında formaldehit kullanılması tamamen ortadan kaldırılmıştır. Ama buna rağmen, etrafta dolaşan düşük oranlı ürünler Brezilya fönü adı altında uygulanmaktadır. Amerikan keratininin bu konseptlerden farkı, nano teknolojiyle üretilmiş, likit altınla saç çekirdeğinin içine girilmesi sağlanmış, aminoasit ve proteinleri de yeni teknoloji ile bulunmuş, yeni nesil saç bakımı kürü olmasıdır. Dolayısıyla hem düzleştirip hem saç bakımı yaptığı ve yenilenebilirlik sertifikasına sahip olduğu, çalışanların ve kullanıcıların sağlığına dost olduğu için Amerikan keratini çok sağlıklı bir uygulamadır.