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  4. Amorti ne kadar kazandırır? Yılbaşı bileti üzerindeki hangi rakamlar amorti sayılıyor?

Amorti ne kadar kazandırır? Yılbaşı bileti üzerindeki hangi rakamlar amorti sayılıyor?

25.12.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amorti, kısaca bilete ödenen para miktarına denebilir. Millî Piyango İdaresi tarafından her sene yılbaşı gecesi farklı farklı birçok çekiliş yapılır. Bunlardan biri de amorti çekilişleridir. Amorti rakamları da yine çekilişle belli oldu.

Amorti için iki rakam belirlenir ve o rakamlardan biletlerinde olan talihliler, amorti ikramiyelerini alabilir. Çeyrek, yarım ve tam biletlere isabet eden amorti ikramiyeleri, talihlilere ödenen bilet parası kadar verilir.

AMORTİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Amorti biletin değeri biletin değeri kadardır yani kişi bileti alırken ne kadar para verdiyse amorti ikramiyesini de o kadar alır.

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2022 yılı için çeyrek bilet 30 Türk lirası, yarım bilet, 60 Türk lirası ve tam bilet 120 Türk lirası olduğundan dolayı talihlilerin kazanacağı amorti ikramiyesi aldığı tam, yarım ya da çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, kişi 120, 60 veya 30 TL amorti ikramiyesi kazanacaktır.

AMORTİ NEDİR?

Amorti, Milli Piyango bileti alanlar için bir teselli ikramiyesidir ve değeri biletin değeri kadardır. Amortide biletin son rakamlarına bakılır. Büyük ikramiye çekilişinde aynı zamanda amorti çekilişleri de tamamlanmış olur ve amorti, son kazanan kategoridir. Amortide iki rakam bulunmaktadır. İlki 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilir. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır.

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Amorti nedir? Amorti nedir?
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Milli Piyango

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