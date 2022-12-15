Anadolu Adalet Sarayı çalışma saatleri nedir? Anadolu Adalet Sarayı saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bünyesinde yer alan farklı birimlerle hizmet sunan ve mahkemelerin görüldüğü Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul ilinde bulunan bir adliye binasıdır. Çalışma saatleri sıklıkla araştırılan bu adliye binası Kartal ilçesinde yer alır. Bu adliye sarayında mahkemesi görülecek olan veya çeşitli işlemler için Anadolu Adalet Sarayı'na gitmesi gereken kişilerin, Anadolu Adalet Sarayı çalışma saatleri kapsamını bilmeleri gerekir.

Anadolu Adalet Sarayı saat kaçta açılıyor?

İstanbul'da yer alan Anadolu Adalet Sarayı şehrin Kartal ilçesinde konumlanır. Hafta içi günlerinde açık olduğu bilinen Anadolu Adalet Sarayı çalışma saatleri dâhilinde sabah saatlerinden itibaren gidilebilir. Anadolu Adalet Sarayı çalışma saatleri kapsamında hafta içi günlerinde uğranabilir ve işlemler halledilebilir. Anadolu Adalet Sarayı açılış saati 08.30 olarak belirlenmiştir. Ancak Anadolu Adalet Sarayı'nın öğle molasında kapalı kaldığı hatırlatılmalıdır. Bu nedenle Anadolu Adalet Sarayı çalışma saatleri dâhilinde öğle arası saatlerine de değinilmesi gerekir.

Anadolu Adalet Sarayı öğle molası saatleri nedir?

İstanbul'un uğrak adliye binalarından biri olan Anadolu Adalet Sarayı'nda yarım saat öğle molası verilir. Sıkça araştırılan Anadolu Adalet Sarayı çalışma saatleri kapsamında öğle molası saatlerinden de söz edilmelidir. 12.30'da öğle molasının başladığı Anadolu Adalet Sarayı, öğleden sonra 13.00'a kadar kapalıdır. Dolayısıyla Anadolu Adalet Sarayı öğle molası saatleri 12.30 ile 13.00 olarak belirtilebilir.

Anadolu Adalet Sarayı saat kaçta kapanıyor?

Yarım saat öğle molası verilen Anadolu Adalet Sarayı'nın hangi saate kadar açık kaldığı da en çok araştırılan hususlardandır. Bu bağlamda Anadolu Adalet Sarayı kapanış saati 17.00 olarak belirtilmesi uygundur. Hafta içi her gün akşam saat 17.00'a kadar açık kalan Anadolu Adalet Sarayı, herhangi bir özel durum olmadığı sürece 17.00'de kapanır.

Anadolu Adalet Sarayı cumartesi pazar açılış ve kapanış saati nedir?

İstanbul'da konumlanan Anadolu Adalet Sarayı diğer birçok adliye binası gibi hafta sonu günlerinde kapalıdır. Anadolu Adalet Sarayı, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına bağlı olarak hizmet sunan resmî kurumlardandır. Dolayısıyla Anadolu Adalet Sarayı hafta sonu çalışma saatleri konusunun belirtilmesi mümkün değildir. Adliyede herhangi bir işlem yürütmesi gereken kişilerin hafta içi günlerinde adliye sarayına uğramaları gerekir.

