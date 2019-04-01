Anadolu Ajansı İstanbul verilerini güncelledi

Anadolu Ajansı'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada verilerin güncellendiği duyuruldu. İşte AA'nın son güncellemesinin ardından İstanbul'daki seçim sonuçlarında son durum...

Açıklama şöyle:

Bilindiği üzere Anadolu Ajansı A.Ş. 2014 yılından itibaren Türkiye’de seçim sonuçlarını yayınlayan tek medya kuruluşudur. Bu süreç zarfında biri mahalli 5 seçim ve bir referandum sonucu başarılı şekilde abonelerimize ulaştırılmıştır. Açıklanan verilerin günler sonra kesinleşen YSK verileriyle de birebir aynı olması Anadolu Ajansı’nın başarısının bir göstergesidir.

Anadolu Ajansı, bütün bu seçimlerde kesinleşen resmi sonuçlardan saatlerce önce kamuoyunu aydınlatma görevini bihakkın yerine getirmiştir.

Şunu özellikle belirtmeliyiz ki, seçim akşamlarında arzu ettikleri neticeyi alamayan, başarısızlıklarını Anadolu Ajansı’nı hedef göstermek, itibarını sarsmak ve çalışanlarına saldırmakla örtmeye çalışanlar, YSK’nın resmi sonuçları açıklamasıyla her seferinde mahcup olmuşlardır.

Anadolu Ajansı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle ilgili verilerin aktarılması görevine de sandıkların kapanmasının ardından başlamış ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar veri akışı kesintisiz devam etmiştir.