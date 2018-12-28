Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylamasında hangi fotoğraflar yarışıyor?

700 binin üzerinde karenin arasından belirlenen 50 fotoğraf için Türkçe ve İngilizce alt yazıyla oylama başlatan Anadolu Ajansı'nın yarışmasında aber kategorisinde 18, yaşam kategorisinde 15 ve spor kategorisinde 17 kare fotoğraf yer alıyor. AA fotoğraf editörlerince belirlenen karelerin yanı sıra her ay yapılan "Ayın Fotoğrafı" oylaması sonucu birinci olan fotoğrafların da yer aldığı seçkide, dünya medyasının önemli yayın organlarında yer bulan siyaset, spor, yaşam gibi çeşitli konularla sıcak gelişmelere ilişkin fotoğraflar bulunuyor. Geçen sene 260 bin 231 kişinin katıldığı "Yılın Fotoğrafları" oylaması 31 Aralık'a kadar devam edecek. İşte yarışan fotoğraflar...

HABER KATEGORİSİNDE YER ALAN FOTOĞRAFLARI FİLİSTİN DİRENİŞİNİN SEMBOLÜ GENÇ Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 13'üncü kez kuzey sahil sınırında toplandı. Bir elinde Filistin bayrağı diğer elinde ise sapan olan Filistinli Aid Ebu Amr'ın fotoğrafı direnişin sembollerinden oldu. (Mustafa Hassona)

KAŞIKÇI CİNAYETİ Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda inceleme yapıldı. (Emrah Yorulmaz)

SURİYE'NİN ÇOCUKLARI Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda yaralanan bir çocuk, sahra hastanesine nakledilerek tedavi altına alındı. (Khaled Akasha)

İSRAİL GÜÇLERİNDEN SAĞLIK EKİBİNE ŞİDDET Ramallah'taki Birzait Üniversitesi öğrencileri, İsrail özel güçlerinin üniversitenin öğrenci konseyi başkanını gözaltına almasını protesto için gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu bazı Filistinliler yaraalandı. Yaralanan Filistinlilere ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri İsrail güçlerince şiddet uygulanarak engellendi. (Issam Rimawi)

GAZ BOMBASI AĞZINA GİRDİ Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı 'Nekse'yi anmak ve 'Milyonluk Kudüs' gösteri adı verilen eyleme katılmak için Gazze'nin Han Yunus kenti doğusundaki İsrail sınırına akın etti. İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesi sırasında attığı gaz bombalarından biri, Heysem Ebu Seble isimli Filistinli'nin ağzına girerek yaralanmasına neden oldu. (Ashraf Amra)

KAHRAMAN İTFAİYECİ Fatih'te alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkarken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerindeki itfaiye ve sağlık ekibi tarafından yapıldı. Bir itfaiye eri, yangından bebeğin uzaklaştırılmasını sağladı. (Elif Öztürk)

DOĞU GUTA'NIN BEBEKLERİ Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, abluka altında tuttukları Doğ Guta'ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Koınseyinin (BMGK) ateşkes kararına uymayarak saldırılarına devam etti. Doğu Guta'nın Zemelka bölgesine düzenlenen saldırılar sonucu aralarında bebeklerin de bulunduğu yaralılar, yakın hastanelere taşınarak tedavi altına alındı. (Khaled Akasha)

SEÇİM ZAFERİ Ak Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferinin ardından partisinin genel merkezindeki balkon konuşmasından vatandaşları selamladı. (Kayhan Özer)

DİRENİŞE 'ENGEL' YOK Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi doğusunda İsrail sınırında toplanan Filistinliler, Hazırlık ve Uyarı Cuması adı altında gösteri düzenledi. Düzenlenen gösterilere engelli Filistinliler de katıldı. (Ali Jadallah)

GAZZE'DE TÜRK BAYRAĞI İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde başlayan 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' barışçıl gösterileri devam etti. İsrail sınırına akın eden çoğunluğu kadınlardan oluşan yüzlerce Filistinli, gösteri düzenledi. İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi sonucu yaralanan ve elinde Türk bayrağı taşıyan bir Filistinli, sğalık ekipleri tarafından sedyeyle bölgeden uzaklaştırıldı. (Mustafa Hassona)

SAĞANLA DİRENİŞ İsrail askerleri, ABD'nin Birleşmiş Milletler filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mail yardımları durdurma kararını protesto amacıyla Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nda bir araya gelen Filistinlilere müdahale etti. Göstericiler, İsrail güçlerinin müdahalesine sapanla taş atarak karşılık verdi. (Ali Jadallah)

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında başlattıkları 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen devam etti. Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan bir grup, İsrail karşıtı sloganlar atarak gösteri düzenledi. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlrerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine filistinliler, lastik yakıp, sapanla taş atarak karşılık verdi. (Mustafa Hassona)

GAZZE'YE HAVA SALDIRISI İsrail güçleri, düzenlediği hava saldırılarında Gazze kentinde bir binayı hedef alarak kullanılmaz hale getirdi. Hava saldırısı sonucu, çevredeki ev ve dükkanlar zarar gördü. (Mustafa Hassona)

YEMİN Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri Türk Bayrakları eşliğinde yemin etti. (Ali Atmaca)

ARTUKLU HAMAMI'NIN YOLCULUĞU Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine taşındı. (Bestami Bodruk)

BURSEYRA DAĞI'NA TÜRK BAYRAĞI Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, terör örgütü PYD/PKK'dan ele geçirildi. (Emin Sansar)

MEHMETÇİK'TEN İLK İFTAR Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda vatan savunmasındaki Mehmetçik, ramazan iftarın en erken açıldığı bölgede iftar yaptı. (Özkan Bilgin)

TÜRK BAYRAĞI AFRİN'DE Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezinin tümüyle ele geçirmesinin ardından güvenlik çalışmalarını sürdürdü. İlçe merkezindeki hükümet binasına Türk bayrağı çekildi. (Halil Fidan)

YAŞAM KATEGORİSİ ALİ DEDE VE KEDİSİ Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin benzin kullanarak sobayı tutuşturmaya çalışması üzerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Meşe, yangından itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedisine sarılarak gözyaşı döktü. (İlhami Çetin)

DOLUNAY VE YERLİ İHA Yerli İnsansız Hava Aracı, Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektiflere takıldı. (Burak Milli)

METAL BOĞA Bursa'da metal üzerine faaliyet gösteren atölye sahibi Rıdvan Sevim öncülüğünde kişilik ekiple haızrlanan boğa heykeli karşılığında 50 engelliye akülü tekerlekli sandalye alacak. (Ali Atmaca)

TARİHİN İÇİNDE YÜZME KEYFİ Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde halk arasında Kral Kızı olarak bilinen Basilica Therma adlı Roma hamamı, 2 bin yıldır 48-49 derece sıcaklıktaki şifalı suyuyla tarihi zenginliğini yaşatıyor. (Sercan Küçükşahin)

İSTANBUL'DA DOLUNAY İstanbul'da sabah saatlerinde beliren dolunay, Sultan Ahmet Camisiyle güzel görüntüler oluşturdu. (Emrah Yorulmaz)

HÜZÜNLÜ GÜZ VEDASI Düzce'de yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürünü sürdüren misafirlerini ağırlayan yaylalar, sonbaharın gelişi ve kış aylarının yaklaşmasıyla hüzünlü güz vedası yaşıyor. Yaylalardaki ağaçlar, sarı, yeşil, kahverengi ve kırmızı tonlarına bürünüyor. (Ömer Ürer)

TÜRK YILDIZLARI Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mersin'de gösteri gerçekleştirdi. (Sezgin Pancar)

YEŞİL YOL Kastamonu'da İenbolu-Cide arasındaki karayolu, keskin virajları ve sarp yapısıyla sürücüleri yormasına rağmen yeşilin en keskin tonlarını sunması dolayısıyla da doğaseverlerin gözde güzergahları arasında bulunuyor. (Semih Yüksel)

BOĞAZ'IN ŞİMŞEKLERİ İstanbul'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla beraber yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı. (Emrah Yorulmaz)

PERŞEMBE YAYLASI Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, doğa harikası menderesleri ve yayla gölüyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor. (Hakan Burak Altunöz)

GÖKTAŞI YAĞMURU Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanaklarından Perseid, Uşak'ın Eşme ilçesinde gözlendi (Soner Kılınç)

SANAYİ DALGIÇLARI İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Sualtı Teknolojisi Bölümü öğrencileri, 'İste-1' Araştırma Gemisi ile açıldıkları denizde yer çekimsiz ortamda adeta astronotlar gibi pratik eğitimlerini tamamlıyor. (Şebnem Coşkun)

DÜNYAYA FARKLI BAKIŞ Gözlerinin yakın plan görüntüleri ile insanları büyüleyen hayvanlar görme konusunda geliştirdikleri işlevleri ile de şaşırtıyor. (Evren Atalay)

KARADAN GİDEN GEMİ Bursa Deniz Otobüsleri AŞ'nin (BUDO), İznik Gölü2nde sefer yapan Akşemsettin Gemisi'ni satın alarak turizm şirketi, söz konusu gemiyi 700 tonluk vinç yardımıyla karadan yürüttü. Gecenin ilk saatleriyle trafiğe kapatılan Akharem kavşağı ile Gölyaka Mahlalesi arasındaki 20 kilometrelik yolu kullanılarak hareket ettiren gemi, yaklaşık 10 saatlik yolculuğun ardından Gemlik Körfezi'ne getirildi. (Sergen Sezgin)

BİR AVUÇ AN Muş'un Hasköy ilçesinde projeleri onaylanan 3 çiftçiye 29 bal üretimi ile 3 arı sütü ünitesi desteği verildi. (Yahya Sezgin)

SPOR KATEGORİSİ KUPA COŞKUSU 2018 FIFA Dünya Kupası final maçında Fransa ile Hırvatistan, Luzhniki Stadyumu'nda karşılaştı. Fransa takımı karşılaşmayı kazanarak kupanın sahibi oldu. (Şebnem Coşkun)

ATLI SAVAŞ OYUNU Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikler, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda düzenlenen etkinliklere gelen vatandaşlar, kök börü, atlı okçuluk, virit, güreç müsabakaları ve geleneksel oyunlar ile Kırgızların gelin-damat beşik toyu etkinliklerini ilgiyle izledi.

KIRAN KIRANA UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih ile Beşiktaş, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da karşılaştı. Bir pozisyonda Bayern Münih oyuncusu Robert Loewandowski (ortada) Beşiktaşlı Gary Medel (sağda) ile Pepe mücadele etti. (Andreas Gebert)

ÇİZGİDE MÜDAHALE Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaştı. Beşiktaş Gary Medel, kaleci Fabri'yi aşarak kaleye girmekte olan topu kale çizgisine çıkardı. (Berk Özkan)

RAMİL ALTINA KOŞTU Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gün akşam seasında erkekler 200 metre finali koşuldu.Milli atlet Ramil Guliyev, 19,76'lık derecesiyle şampiyona ve Türkiye rekoru kırarak altın madalya elde etti. (Abdülhamid Hoşbaş)

SAHADAKİ KEDİ Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Almanya'nın Bayern Münih takımıyla Vodafone Park'ta karşılaştı. Karşılaşma oynadığı sırada bir kedi sahaya girdi. (Salih Zeki Fazlıoğlu)

PEHLİVANLAR 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda farklı boylardaki güreşçilerin birinci gün müsabakalarıyla devam etti. Mücadele sonrasında yorgun düşen sporcular saha kenarında dinlendi. (Elif Öztürk)

GOMİS'İN SEVİNCİ Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray'ın golünü atan Bafetimbi Gomis sevinç yaşadı. (Veli Gürgah)

BAŞ BAŞA Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçeli oyuncu Vincent Janssen (23), Bursaspor kalecisi Harun Tekin (solda) mücadele etti. (Serhat Çağdaş)

3 ADIM 4. Ruhi Sanalp Atlamalar Kupası, İstanbul'daki Türkiye Atletizm Federasyonu Atletizm Salonu'nda beş ülkeden 84 atletin katılımıyla gerçekleştirildi. (Ahmet Dumanlı)

ÇAKIR VE MESSİ Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası D grubu maçında Nijerya ile Arjantin, Saint Petersburg Stadyumu'nda karşılaştı. Arjantinli Lionel Messi'nin de forma giydiği maçı, Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti. (Fatih Aktaş)

KARATENİN SULTANLARI İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda kadınlar takım kata bronz madalya mücadelesinde Rabia Küsmüş (sağda) ve Dilara Eltemur (oslda) Rusya takımı ile yarıştı. (Burak Akbulut)

BAYRAKLARLA TUR 2018 Bu yıl 54. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2018) 132,7 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı tamalandı. Öğrenciler, ellerinde türk bayraklarıyla sporculara destek oldu. (Mustafa Kamacı)

SON HIZLA Almanya'nın başkenti Berlik'de 77. Istaf Uluslararası Atletizm Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada kadınlar 3000 metre engelli yarışları koşuldu. (Abdülhamid Hoşbaş)

ATA SPORU '3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği', Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kocayayla mevkisinde sona erdi. (Ali Atmaca)