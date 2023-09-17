Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! 11 araç çarpıştı

Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşoğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine seyir eden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere çarptı.

Ardından aynı istikamette seyir halinde olan 11 araç birbirine girdi. Kaza sebebiyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti kısmen trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

