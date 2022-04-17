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Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Trafiğe kapatıldı

17.04.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde feci bir kaza meydana geldi. Demir levha yüklü TIR devrildiği kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Trafiğe kapatıldı

Feci kaza, Anadolu Otoyolu Düzce istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde gerçekleşti. S.F. idaresindeki demir levha yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrildi.

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SÜRÜCÜ YARALANDI

Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otoyolda bulunan araçlar Hendek gişelerinden çıkış yaparak D-100 kara yoluna sevk ediliyor.

AA-20220417-27594473-27594472-DEMIR_LEVHA_YUKLU_TIRIN_DEVRILDIGI_ANADOLU_OTOYOLUNDA_ANKARA_ISTIKAMETI_TRAFIGE_KAPATILDI

"TRAFİĞE TAMAMEN KAPATILDI"

Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampalarında, güzergah trafiğe tamamen kapatılmıştır. Trafik, Hendek Kavşağı'ndan D-100'e aktarılmıştır. Arada biriken trafik banketten aktarılmaktadır." ifadesi kullanıldı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara Düzce
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