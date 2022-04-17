Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Trafiğe kapatıldı

Feci kaza, Anadolu Otoyolu Düzce istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde gerçekleşti. S.F. idaresindeki demir levha yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrildi.
Kazada, araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otoyolda bulunan araçlar Hendek gişelerinden çıkış yaparak D-100 kara yoluna sevk ediliyor.
Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu Gümüşova Rampalarında, güzergah trafiğe tamamen kapatılmıştır. Trafik, Hendek Kavşağı'ndan D-100'e aktarılmıştır. Arada biriken trafik banketten aktarılmaktadır." ifadesi kullanıldı. (AA)
Anadolu Otoyolu, Gümüşova Rampaları'nda yaşanan tek taraflı kaza sebebiyle güzergâh trafiğe tamamen kapatılmıştır.— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) April 17, 2022
Trafik Hendek Kavşağı'ndan D - 100 e aktarılmıştır. Arada biriken trafik banketten verilmektedir.#KGMAnlıkYolDurumu ????⛟????
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