Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var, otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyreden profil yüklü tır, Arifiye ilçesi geçişinde aynı yönde giden bir otomobille çarpıştı. Daha sonra kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan tırın kupa kısmı otoyolun İstanbul şeridine geçit. Bu sırada aydınlatma sistemleri taşıyan başka bir kamyon ile bir tır da kazaya karıştı.



ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden biri bebek 3 kişi ile diğer araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza yapan araçlar ile etrafa saçılan profil ve kutular nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.



Ekiplerin temizlik çalışması ve araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü. (AA)



