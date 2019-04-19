Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kaza trafiği aksattı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara yönünde Korutepe Tünelleri girişinde, 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan bir sürücü, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı otoyolun Ankara yönünde, uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, trafik akışı normale döndü.
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