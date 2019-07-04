HABER

Anadolu Üniversitesinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine eğitim desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile eğitim alanında bir işbirliği protokolü imzaladı.Anadolu Üniversitesi eğitim alanında yeni bir işbirliğine daha imza attı.

Anadolu Üniversitesinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine eğitim desteği

Anadolu Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile eğitim alanında bir işbirliği protokolü imzaladı.
Anadolu Üniversitesi eğitim alanında yeni bir işbirliğine daha imza attı. Uzaktan eğitimde 37 yıllık bilgi birikimiyle 27 ülkeye eğitim hizmeti götüren Anadolu Üniversitesi, Jandarma Genel Komutanlığı personeline eğitim desteği verecek. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Anadolu Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile JSGA adına Akademi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından imzalandı.
İki yıl geçerli olacak protokol ile Jandarma Genel Komutanlığının çeşitli birimlerinde görevli Jandarma personeline Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanacak “Halkla İlişkiler Uzaktan Eğitim Sertifika” eğitimi verilecek. Altı haftalık dönemler halinde erişime açılacak olan eğitim, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen İçişleri e-Akademi üzerinden yürütülecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversite olarak diğer kurumlarla yürüttükleri ortak çalışmalara büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Daha önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim ve iletişim alanlarında işbirliği protokolleri imzaladıklarını hatırlatan Rektör Çomaklı, “Bu protokolle birlikte bu işbirliklerine bir yenisini daha ekledik. Halka ilişkiler alanındaki akademik birikimimizi uzaktan eğitimdeki tecrübemizle birleştirerek, Jandarma Teşkilatımıza eğitim desteği vereceğiz” dedi.
Kurumların ortak çalışmasının önemine dikkat çeken Rektör Çomaklı şöyle konuştu:
“Milletimizin hizmetinde olan iki kurumun ortak çalışacak olması bizim için mutluluk vericidir. Ülkemizin güvenliği ve halkımızın huzuru için çalışan Jandarma Teşkilatımız; ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleriyle yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine ulaşmıştır. Üniversite olarak sahip olduğumuz bilgi birikimiyle, Jandarma Teşkilatımıza imkanlarımız dahilinde destek olmak gayretindeyiz. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu işbirliği protokolünün herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

PARTNER Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı! Ünlü modeller plajda tangayla poz vererek Onur Haftasını kutladı!
Karabük’te gergedan böceği bulunduKarabük’te gergedan böceği bulundu
Talha Uğurluel ile ilgili yeni gelişme! Talha Uğurluel ile ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FSM'deki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili 116 kişi hakkında işlem yapıldı

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili flaş gelişme!

Talha Uğurluel'in adli kontrol kararı kaldırıldı

Talha Uğurluel ile ilgili yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'inanç masası' açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

Tekirdağ Valiliği'nden Çorlu'da görülen tren kazası duruşmasıyla ilgili açıklama

Valilik açıkladı! O iddialara yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.