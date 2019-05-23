HABER

Anadolu Yayıncılar Derneği iftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 23:24 | Son Güncelleme

AYD Başkanı Sinan Burhan: - "Bazı uluslararası ajanslar, medya kuruluşları, Türkiye'ye yakın ilgi gösteriyor. Umarım bu ilgi hayra alamettir" - "Gezi olayları başladığında bazı uluslararası medya kuruluşları, bir hafta önceden canlı yayın aracı kiralamışlardı. Bu kuruluşlar, umarız ki bu ülkenin, demokrasinin ve objektif gazetecilik yararına yayın yaparlar. Bu ülkede kaos arayışı içinde olmazlar"

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, "Bazı uluslararası ajanslar, medya kuruluşları, Türkiye'ye yakın ilgi gösteriyor. Umarım bu ilgi hayra alamettir." dedi.

Burhan, AYD tarafından Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, 320 üyeyle 15 yıldır hizmet verdiklerini, sadece yerel medyanın sorunlarıyla ilgilenmediklerini, Türkiye'yi ilgilendiren sosyal olaylarla da yakından ilgili olduklarını söyledi.

Gezi olayları başladığında "Gezi olayları bir darbedir, ağaç meselesi değildir." dediklerini belirten Burhan, "17/25 FETÖ darbesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşerek kendilerine destek verdiğimizi belirttik. 15 Temmuz sürecinde meydanlardan yayınlar yaptık. Anadolu medyası olarak milli iradeye sahip çıktık." ifadelerini kullandı.

Burhan, mesleki anlamda çalışmalar yaptıklarını, bu doğrultuda Azerbaycan ve Bosna Hersek'te uluslararası kurultay ve toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Son dönemde bazı uluslararası medya kuruluşlarının Türkiye'de yayın hayatına başladıklarına dikkati çeken Burhan, "Bazı uluslararası ajanslar, medya kuruluşları, Türkiye'ye yakın ilgi gösteriyorlar. Umarım bu ilgi hayra alamettir. Gezi olayları başladığında bazı uluslararası medya kuruluşları, bir hafta önceden canlı yayın aracı kiralamışlardı. Bu kuruluşlar, umarız ki bu ülkenin, demokrasinin ve objektif gazetecilik yararına yayın yaparlar. Bu ülkede kaos arayışı içinde olmazlar." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ramazan ayının İslam alemine hayır getirmesini diledi.

İftara Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de katıldı.

Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar
69 yıldır vatan hasreti çeken Raşel Kazes, Türkiye'de69 yıldır vatan hasreti çeken Raşel Kazes, Türkiye'de
Binali Yıldırım: 23 Haziran'da bu mübarek şehrin belediye başkanı olacağımBinali Yıldırım: 23 Haziran'da bu mübarek şehrin belediye başkanı olacağım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Ulucanlar Cezaevi Müzesinde" Anadolu Yayıncılar Derneği

En Çok Okunan Haberler

Ve Abdullah Avcı imzayı atıyor!

Ve Abdullah Avcı imzayı atıyor!

PFDK'dan şampiyonluk maçı için flaş karar!

PFDK'dan şampiyonluk maçı için flaş karar!

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Devlet Bahçeli'den 'Komünist Başkan'a 'Dersim' tepkisi

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

TBMM'de gerekçeli karar gerginliği! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi

TBMM'de gerekçeli karar gerginliği! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Güneş, İkizler burcuna geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kütahya'da 15 yaşındaki çocuğa sosyal medyadan tacize tutuklama

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı

En acı bekleyiş! Aracın başından ayrılmadı

Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler

Muğla'da feci olay! Sinir krizi geçirdiler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üç günde ikinci intihar

Köprüde üç günde ikinci intihar!

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.