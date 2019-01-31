Anahtarı üzerinde unutulan aracı çalan şüpheli tutuklandı 

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sahibinin kontak anahtarını üzerinde unuttuğu hafif ticari aracı çalan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Asım Tetik, 16 NJ 516 plakalı hafif ticari aracını Mahmudiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde park etti. Ancak kontak anahtarını aracın üzerinde unutup, evine gitti. 2 kişi de aracı çaldı. Bir süre sonra aracının park ettiği yerde olmadığını fark eden Asım Tetik, durumu polise bildirdi. Polis, arka plakası olmayan bir hafif ticari aracı takibe aldı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, hızla kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Araç, Kemalpaşa Mahallesi Mutlu Sokak'ta durduruldu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan ve A.I. ile Erhan Sapmaz olduğu belirlenen şüphelilerin, çaldıkları hafif ticari aracın önüne başka bir araçtan çaldıkları 71 EE 988 plakayı taktıkları tespit edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. A.I. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Erhan Sapmaz nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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