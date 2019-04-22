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Anaokulu öğrencileri işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

Anaokulu öğrencileri işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir grup anaokulu öğrencisi, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.

Bilal Yapıcı Anaokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşuyla başladı. Daha sonra 16 minik öğrenci, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Okul öğretmenlerinden Serpil Ergül, yaptığı konuşmada, okulda bir süredir öğrencilere işaret dili eğitimi verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin kısa sürede işaret dilini öğrendiklerini ifade eden Ergül, etkinlikle farkındalık oluşturduklarına inandıklarını kaydetti.

Ergül, tüm örencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

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