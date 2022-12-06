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Anatolium Bursa AVM çalışma saatleri nedir? Anatolium Bursa AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onlarca farklı markayı bir araya getirerek alışveriş severlere kolaylık tanıyan alışveriş merkezlerinden biri de Bursa’da bulunan Anatolium Bursa AVM'dir. Anatolium Bursa AVM, ev sahipliği yaptığı etkinlikler ve çeşitli kampanyalarla da ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor. Farklı markalar ve mağazalarla birlikte yediden yetmişe kadar her insana hitap eden hizmetleriyle oldukça rağbet gören bir alışveriş merkezidir. Anatolium Bursa AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Anatolium Bursa AVM çalışma saatleri nedir? Anatolium Bursa AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Anatolium Bursa AVM, gerek yetişkinler gerek çocuklar için birçok etkinlik düzenliyor. Alışveriş merkezi aynı zamanda birçok farklı kampanya da gerçekleştiriyor. Anatolium Bursa AVM çalışma saatleri ise diğer alışveriş merkezleri ile aynı. Haftanın her günü, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde, aynı saatlerde kapılarını ziyaretçileri için açar.

Anatolium Bursa AVM çalışma saatleri nedir?

Osmangazi ilçesinde Yeni Yalova Caddesi'nde bulunan Anatolium Bursa AVM'ye toplu taşıma ile kolay bir şekilde ulaşım sağlanabilir. Ücretsiz Wi-Fi bulunan Anatolium Bursa AVM çalışma saatleri dâhilinde ziyarete gelen müşterilerine bir çok hizmet ve farklı imkân sunar. Alışveriş merkezinde otoparkın yanı sıra engelli otoparkı ve bisiklet/motosiklet park alanı da bulunur. Ayrıca elektrikli araç kullanıcıları için da şarj istasyonu da bulunur. Çeşitli markalar ve birbirinden farklı mağazalarla ziyaretçilerine haftanın her günü belirli saatlerde kapılarını açar.

Anatolium Bursa AVM saat kaçta açılıyor?

Bünyesinde sinema salonu, bebek bakım odası, emanet dolapları gibi farklı hizmetler sunan Anatolium Bursa AVM çalışma saatleri içerisinde birçok hizmeti ziyaretçilerine sunar. Alışveriş merkezi, ihtiyaç duyan ziyaretçilere alışveriş sırasında kullanabilmeleri için engelli sandalyesi tedarik eder. Anatolium Bursa AVM açılış saati ziyaretçiler için sabah 10.00'dır.

Anatolium Bursa AVM saat kaçta kapanıyor?

Haftanın her günü belirli saatlerde kapılarını ziyaretçiler için açan Anatolium Bursa AVM, küçük yaştaki ziyaretçileri için oyun alanı bulunur. Aynı zamanda bebekli aileler için de alışveriş merkezi içerisinde kullanabilmeleri için bebek arabası hizmeti sunar. Her gün aynı saatte kapılarını kapatan Anatolium Bursa AVM kapanış saati 22.00'dır. Öğle tatili bulunmayan alışveriş merkezi, açılış saatinden kapanış saatine kadar kesintisiz hizmete devam eder.

Anatolium Bursa AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Haftanın her günü açık olan Anatolium Bursa AVM hafta sonu çalışma saatleri hafta içinden farklı değildir. Anatolium Bursa AVM Cumartesi Pazar açılış ve kapanış saati:

  • Cumartesi günleri: 10.00 ile 22.00 arası
  • Pazar günleri: 10.00 ile 22.00 arası
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