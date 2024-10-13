Anayasa çıkışı gündem olmuştu! Numan Kurtulmuş sözlerine açıklık getirdi: 'Tamamen algı yönetimi'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 3 gün önceki yaptığı açıklamada Anayasa'nın 3'üncü maddesinin değiştirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Kurtulmuş'un açıklamalarına siyasi isimler tepki göstermişti.

"TAMAMEN ALGI YÖNETİMİ"

Kurtulmuş yaptığı yeni açıklama şunları ifade etti:

"Şimdi öncelikle bir kez daha söyleyeyim bugüne kadar Anayasa ile ilgili konuşmaktan hep çekindim. Partiler arasında güzel bir birliktelik olursa bizim zihnimizden geçen TBMM'de 400'ün üzerinde oyla Anayasa geçsin.

İlk 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir. İlk 4 madde hakkında tartışma başlatılması sürece zarar verir. 3'üncü madde ile ilgili tartışma tamamen algı yönetimidir. "

KURTULMUŞ NE DEMİŞTİ?

Kurtulmuş, Gazi Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Yine sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. Bizim anayasa anlayışımızda da devlet anlayışımızda da bu devletin aslı milletir. Devlet aygıtı milletin işlerini iyi yönetmek için kurulan mekanizmadır. Bu çerçevede Anayasa'da asolan milletin ihtiyaçlarının dile getirilmesi ve anlatılmasıdır. Çok sıradanmış gibi görünen devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü tabiri, Anayasa'da yer alan ve hepimizin çok sık kullandığı... Doğrudur ama bu perspektiften baktığınızda değiştirilmesi gerekir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü şeklinde ifade edilmelidir."