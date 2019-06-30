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Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan Mardin’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan Mardin’de

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve eşi Hülya Arslan, Mardin’de ziyaret ederek tarihi dokuyu gezdi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve eşi Hülya Arslan dün Mardin’e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek kentin tarihi dokusu ve kültürel alanlarını gezdi. Mardin Valisi Mustafa Yaman, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte Mardin’i gezen Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve eşi Hülya Arslan Dara ve Kasimiye Medresesi’nde bölgenin tarihi dokusu ile ilgili bilgi aldı. Mardin’in Midyat ilçesini de ziyaret eden Prof. Dr. Arslan ve beraberinde ki heyet Türk bayrağının önünde hatıra pozu çekerek Midyat telkari tasarımlarını da inceledi.
Prof. Dr. Arslan ve eşi gezisinin ardından Mardin’den ayrıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan Mardin’de

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan Mardin’de

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan Mardin’de

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