Anayasa Mahkemesinden hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, üç kişinin polisler tarafından darp edildiklerini ve hakarete maruz kaldıklarını ileri sürdükleri olaya yönelik soruşturma ve yargılama sürecinde hak ihlali yapıldığına hükmetti.

Özel araçla seyir halinde olan üç kişi, motosikletli polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durduruldu. Araçtan indirilen kişilerin kimlik kontrolü yapıldı. Bu sırada araçta bulunanlarla polis ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Araçta bulunan bir kişi ekip otosunda, diğer kişiler ise götürüldükleri polis merkezinde ve sağlık muayenesinde darp edildiklerini iddia etmelerine rağmen muayenenin özenli yapılmadığını öne sürdü. Polis memurları ise bir kişinin kimlik ibrazına karşı çıktığını, hakaret etttiğini ve bir memura fiziki müdahalede bulunduğunu savundu.

Yaşananlar sonrasında üç kişi, Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, darp edildiklerini, hakarete maruz kaldıklarını ileri sürerek polis memurlarından şikayetçi oldu.

Polis memurları hakkında açılan davada Asliye Ceza Mahkemesi, polis memurlarının hakaret ve yaralama suçundan adli para cezası ile cezalandırılmasına ve her iki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı yaptıkları itirazın reddedilmesi üzerine şikayetçiler Anayasa Mahkemesine başvurdu.