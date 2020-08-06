Android 11 alacak telefonlar belli oldu!

Bir dizi yenilik ile gelecek olan Android 11 sürümü, gizlilik konusunda oldukça önem veriyor. Konum servisleri için uygulamaların bir kezlik izin isteme opsiyonu sunan bu güncelleme, hız ve optimizasyon konusunda da oldukça iddialı.
Android 11 sürümü ile değişken yenileme hızlarına da destek verilecek. Bu sayede 90 Hz veya 120 Hz tazeleme oranlı ekranlarda geliştiricilerin işi daha da kolaylaşacak. Scoped Storage özelliği sayesinde uygulamaların kendilerine ayrılan alanın dışını görmesi engellenecek. Bu sayede uygulamaların güvenliği de arttırılmış olacak.
BiometricPrompt API sayesinde ise biyometrik verilerinizi uygulamalar hem daha aktif hem de daha güvenli bir şekilde kullanabilecek. Platform sertleştirme özelliği ile BoundSan, IntSan, CFI ve Shadow-Call Stack gibi güvenlik açısından kritik bileşenlerde derleyici tabanlı özelliklerin kullanım alanı da genişletiliyor.
Android 11 ile birlikte katlanabilir telefonlar için yeni API geliyor. API sayesinde uygulamalar; katlanabilir ekranın menteşesinin hangi açıda açıldığını öğrenebiliyor.
Dilerseniz lafı daha fazla uzatamdan Android 11 güncellemesi alması muhtemel olan modeller ile sizleri baş başa bırakalım. Listemize geçmeden önce 2020 yılında tanıtılan tüm üst segment telefonların bu güncelleme ile tanışacağını belirtelim.
Android 11 alacak Google modelleri
Android 11 alacak Xiaomi modelleri
Android 11 alacak Huawei modelleri
Android 11 alacak Honor modelleri
Android 11 alacak OnePlus modelleri
Android 11 alacak Realme modelleri
Android 11 alacak Sony modelleri
Android 11 alacak Samsung modelleri
Android 11 alacak Motorola modelleri
Android 11 alacak LG modelleri
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