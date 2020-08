Android 11 almayacak Xiaomi modelleri sızdırıldı

Güncelleme konusunda rakiplerine taş çıkaran Xiaomi, MIUI 12 güncellemesi ile çok ses getirmişti. Bir dizi yenilik sunan Xiaomi’nin Android 11 güncellemesinde de aynı performansı sergilemesi bekleniyordu. Ancak bugün sızdırılan Android 11 almayacak Xiaomi modelleri herkesi şaşkına çevirecek gibi görünüyor.

REDMİ NOTE 8 İÇİN KÖTÜ HABER

Özellikle Türkiye’de oldukça popüler olan Redmi Note 8 ailesinin maalesef ki Android 11 güncellemesi ile tanışmayacağı söyleniyor. Bir diğer şok eden telefon ise Mi Mix 3 oluyor. Redmi 8 ailesinin de almayacağı bu güncelleme, sadece üst segmente gelecek gibi görünüyor.

Sızdırılan bilgilere güncelleme almayacak ve alacak olan modellere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu konuyla ilgili Xiaomi’den resmi bir açıklama yapılmadığını her an her şeyin değişebileceğini belirtelim.

İŞTE ANDROİD 11 ALMAYACAK XİAOMİ TELEFONLAR

Xiaomi Mi CC9e

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi Mix Alpha

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi Note 8

Redmi 8

Redmi 8A Dual

Redmi 8A

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi Note 7S ANDROİD 11 ALACAK XİAOMİ TELEFONLARIN LİSTESİ

Xiaomi Mi 10/ 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10/ Note 10 Lite

Redmi K20/ K20 Pro

Mi 9T/ 9T Pro

Mi Mix 2/ Mix 3

Redmi Note 9 /9 Pro

Mi Max 2/ 3

Mi 9 Pro/ 8 Pro

Redmi 7/ 8

Redmi Y3/ Y2

The Last of Us dizisi tüm soru işaretlerini giderecek