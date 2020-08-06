Android 11 almayacak Xiaomi modelleri sızdırıldı

Güncelleme konusunda rakiplerine taş çıkaran Xiaomi, MIUI 12 güncellemesi ile çok ses getirmişti. Bir dizi yenilik sunan Xiaomi’nin Android 11 güncellemesinde de aynı performansı sergilemesi bekleniyordu. Ancak bugün sızdırılan Android 11 almayacak Xiaomi modelleri herkesi şaşkına çevirecek gibi görünüyor.
Özellikle Türkiye’de oldukça popüler olan Redmi Note 8 ailesinin maalesef ki Android 11 güncellemesi ile tanışmayacağı söyleniyor. Bir diğer şok eden telefon ise Mi Mix 3 oluyor. Redmi 8 ailesinin de almayacağı bu güncelleme, sadece üst segmente gelecek gibi görünüyor.
Sızdırılan bilgilere güncelleme almayacak ve alacak olan modellere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu konuyla ilgili Xiaomi’den resmi bir açıklama yapılmadığını her an her şeyin değişebileceğini belirtelim.
Okuyucu Yorumları 0 yorum