Ancak bugün Google’ın Android sürümlerinde tatlı ismi kullanmaktan vazgeçmeseydi, Android 11 sürümünün hangi tatlı isimi ile geleceği belli oldu.

Android VP mühendislik Dave Burke röportajda yeni Android sürümünün dahili kod adının Red Velvet Cake olacağını açıkladı. Dave Burke ayrıca Android Q’nun dahili olarak Quince Tart olarak bilindiğini ancak muhtemelen Queen Cake olarak adlandırılacağını belirtti.

Android için ürün yönetimi başkan yardımcısı Google’dan Sameer Samat‘ın verdiği demeçte; Google yeni Android sürümleri için dahili olarak alfabetik olarak numaralandırılacağını ancak yine bu sürümlerde tatlı tabanlı kod adları kullanılacağını belirtti.

Google’ın artık karmaşa yaratmamak için tatlı isimlerini kullanmaktan vazgeçmesi oldukça yerinde bir karar olmuştu. Ancak internet ve teknoloji devi hala Android sürümlerinde tatlı kod adlarını kullanarak geleneği devam ettirecek gibi görünüyor.

Ekim ayında ilk olarak Pixel 2 ve sonrası modellere gelecek olan yeni güncelleme, 2021’in ilk ışıklarında 3. parti telefon üreticilerinin amiral gemisi modellerine sunulacak. Bir dizi yenilik ile gelen yeni güncelleme güvenliğe odaklanarak iOS ile olan farkını kapatacak.

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