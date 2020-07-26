HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Android 11 sürümünün hangi tatlı isimi ile geleceği belli oldu

Android 11 sürümünün hangi tatlı isimi ile geleceği belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.07.2020 13:53 | Son Güncelleme

Google, Android sürümlerini Android 1.5 Cupcake sürümünden beri tatlı isimleri ile ilişkilendiriyordu. Ancak en son Android 9.0 Pie sürümü tatlı ismi ile anılmıştı. Android 10 ile birlikte tatlı isimlerinden vazgeçen Google, Android 11 sürümünde de bu şekilde ilerleyecek.

Android 11 sürümünün hangi tatlı isimi ile geleceği belli oldu

Ancak bugün Google’ın Android sürümlerinde tatlı ismi kullanmaktan vazgeçmeseydi, Android 11 sürümünün hangi tatlı isimi ile geleceği belli oldu.

Android VP mühendislik Dave Burke röportajda yeni Android sürümünün dahili kod adının Red Velvet Cake olacağını açıkladı. Dave Burke ayrıca Android Q’nun dahili olarak Quince Tart olarak bilindiğini ancak muhtemelen Queen Cake olarak adlandırılacağını belirtti.

Android için ürün yönetimi başkan yardımcısı Google’dan Sameer Samat‘ın verdiği demeçte; Google yeni Android sürümleri için dahili olarak alfabetik olarak numaralandırılacağını ancak yine bu sürümlerde tatlı tabanlı kod adları kullanılacağını belirtti.
Google’ın artık karmaşa yaratmamak için tatlı isimlerini kullanmaktan vazgeçmesi oldukça yerinde bir karar olmuştu. Ancak internet ve teknoloji devi hala Android sürümlerinde tatlı kod adlarını kullanarak geleneği devam ettirecek gibi görünüyor.
Ekim ayında ilk olarak Pixel 2 ve sonrası modellere gelecek olan yeni güncelleme, 2021’in ilk ışıklarında 3. parti telefon üreticilerinin amiral gemisi modellerine sunulacak. Bir dizi yenilik ile gelen yeni güncelleme güvenliğe odaklanarak iOS ile olan farkını kapatacak.

Hyperloop devlet desteği almaya artık hazır

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlarİzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlar
Nvidia ARM işine girmek için kolları sıvamış durumdaNvidia ARM işine girmek için kolları sıvamış durumda
Lozan Antlaşması 97 yaşında! Lozan Antlaşması önemi nedir?Lozan Antlaşması 97 yaşında! Lozan Antlaşması önemi nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Dehşet anları! Tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın

Dehşet anları! Tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Yaylada kaybolan kız çocuğundan sevindiren haber

Yaylada kaybolan kız çocuğundan sevindiren haber

'Bana genital bölge fotoğrafı atmayın'

'Bana genital bölge fotoğrafı atmayın'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple’dan beklenmedik iPhone 11 kararı

Apple’dan beklenmedik iPhone 11 kararı

Dayanıklı ve performanslı mekanik klavye arayanlara

Dayanıklı ve performanslı mekanik klavye arayanlara

Instagram yaş sorgusuna başlıyor

Instagram yaş sorgusuna başlıyor

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Galaxy Buds Live aktif gürültü engelleme ile geliyor

Galaxy Buds Live aktif gürültü engelleme ile geliyor

Nvidia ARM işine girmek için kolları sıvamış durumda

Nvidia ARM işine girmek için kolları sıvamış durumda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.