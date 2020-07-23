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Android dünyasına yerli dokunuş: General Mobile GM 10 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.07.2020 15:27 | Son Güncelleme

General Mobile GM 10 ile hayata döndü. Yerli üretici General Mobile, üçlü kamerasıyla ve batarya gücüyle dikkat çeken GM 10'u resmen tanıttı. Peki General Mobile GM 10 özellikleri ile neler sunuyor? En önemlisi General Mobile GM 10 fiyatı ne kadar? Gelin yakından bakalım.

Android dünyasına yerli dokunuş: General Mobile GM 10 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

General Mobile uzun süredir bir sessizlik içerisindeydi. En son GM 9 serisini tanıtan yerli firma, GM 10 için kesin bir tarih vermemişti. Uygun fiyatlı yerli akıllı telefon çözümleri sunan General Mobile, bu suskunluğunu bugün tanıttığı General Mobile GM 10 ile bozdu.

GENERAL MOBİLE GM 10 TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

GM 10'un özellikleri arasında 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran bulunuyor. Bu ekran damla çentikli bir yapıda. Damla çentik ise içerisinde 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera barındırıyor. General Mobile GM 10'un teknik tarafında ise MediaTek Helio A25 işlemcisi, 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı karşımıza çıkıyor. Üstelik bu hafıza MicroSD kart desteği sayesinde genişletilebiliyor. GM 10 gücünü ise hızlı şarj desteği olup olmadığı henüz kesin olmayan 4.000 mAh gücündeki bataryasından karşılıyor.

GM 10 özellikleri

GM 10 akıllı telefonun arka kısmı ise markanın ilk defa kullandığı bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Daha önce GM 9 Pro ile çift kamera kurulumunu deneyen General Mobile, GM 10'da ise üçlü bir kamera kurulumuna yer vermiş. Bu kameralar sırasıyla yapay zeka destekli 13 MP ana kamera + 5 MP geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Kameraların hemen altındaysa telefonun parmak izi okuyucusu yerini alıyor. Ne yazık ki parmak izi okuyucu ekranın altında değil.

General Mobile GM 10 kamera

GENERAL MOBİLE GM 10 NE KADAR?

General Mobile GM 10 fiyatı 1799 TL olarak açıklandı. Telefon bu fiyat üzerinden General Mobile'ın resmi sitesinde, gece mavisi ve altın sarısı renkleriyle satılmaya başlanmış durumda.

GENERAL MOBİLE GM 10 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS ekran
MediaTek Helio A25 işlemcisi
3 GB RAM
64 GB dahili depolama alanı (MicroSD kart desteği var)
4.000 mAh batarya
13 MP ana kamera + 5 MP geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü (yapay zeka sahne algılama destekli)
8 MP ön kamera
Fiziksel parmak izi okuyucu
Android 10
3.5 mm kulaklık girişi
FM Radyo
Fiyat: 1799 TL

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