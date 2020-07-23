Android dünyasına yerli dokunuş: General Mobile GM 10 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

General Mobile uzun süredir bir sessizlik içerisindeydi. En son GM 9 serisini tanıtan yerli firma, GM 10 için kesin bir tarih vermemişti. Uygun fiyatlı yerli akıllı telefon çözümleri sunan General Mobile, bu suskunluğunu bugün tanıttığı General Mobile GM 10 ile bozdu.

GENERAL MOBİLE GM 10 TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

GM 10'un özellikleri arasında 6,52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran bulunuyor. Bu ekran damla çentikli bir yapıda. Damla çentik ise içerisinde 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera barındırıyor. General Mobile GM 10'un teknik tarafında ise MediaTek Helio A25 işlemcisi, 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı karşımıza çıkıyor. Üstelik bu hafıza MicroSD kart desteği sayesinde genişletilebiliyor. GM 10 gücünü ise hızlı şarj desteği olup olmadığı henüz kesin olmayan 4.000 mAh gücündeki bataryasından karşılıyor.

GM 10 akıllı telefonun arka kısmı ise markanın ilk defa kullandığı bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Daha önce GM 9 Pro ile çift kamera kurulumunu deneyen General Mobile, GM 10'da ise üçlü bir kamera kurulumuna yer vermiş. Bu kameralar sırasıyla yapay zeka destekli 13 MP ana kamera + 5 MP geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Kameraların hemen altındaysa telefonun parmak izi okuyucusu yerini alıyor. Ne yazık ki parmak izi okuyucu ekranın altında değil.