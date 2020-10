Android Go telefonlara gece modu eklendi

Google, tam teşekküllü Android uygulamalarını çalıştıracak kadar güçlü olmayan düşük kaliteli Android cihazlar için Android’in bir Go sürümünü geçtiğimiz yıllarda duyurmuştu. Google, bu yılın başlarında bu cihazlar için Camera Go uygulamasını piyasaya sürdü ve Pixel’deki bazı kamera özelliklerini Portre modu da dahil olmak üzere bu cihazlara getirdi. Şimdi Google, Gece modu desteği eklemek için Camera Go uygulamasını güncelledi.

CAMERA GO GECE MODUNA KAVUŞTU

Bu özellik, Pixel cihazlarda Gece Görüşü veya diğer amiral gemisi Android cihazlardaki mod kadar güçlü olmayacak.

Android Go cihazlarındaki donanım yeterince güçlü olmadığından, Google birden fazla çekim yapmak için seri fotoğraflar kullanıyor. Bunlar daha sonra daha parlak çıktı için birleştiriliyor.

Camera Go uygulaması, Nokia 1.3’te önceden yüklenmiş bir sistem uygulaması olarak karşımıza çıktı ve Nokia 1.3 aynı zamanda Night Mode desteğiyle uygulama güncellemesini alan ilk cihaz olacak.

Bunun dışında Wiko Y61 ve Wiko Y81, güncellenmiş uygulama nihayetinde önümüzdeki aylarda diğer Android Go cihazlarına sunulmadan önce güncellemeyi alacak. Ayrıca Google, HDR işlemeyi bu yılın sonlarında Android Go cihazlarına getirmeyi planlıyor.