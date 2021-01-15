Android Kovid-19 uygulamaları çöküyor

Android Exposure Notifications System kullanan uygulamalar şu anda yükleme sorunları yaşıyor. Kovid-19’un yayılmasını Bluetooth aracılığıyla izleyen Android uygulamalarının yüklenmesi veya düzenli olarak virüs kontrolü yapması normalden daha uzun sürüyor. The Verge’e göre Google’ın mühendisleri, Anroid Exposure Notifications sistemini dünya çapında kullanan tüm uygulamaları etkileyen sorunu çözmeye çalışıyor.

KULLANICILAR BİLDİRİM YAĞMURUNA TUTULDU

Bir Google sözcüsü Engadget’e “Android Exposure Notifications System kullanılarak geliştirilen Android uygulamalarını etkileyen bir sorunun farkındayız” dedi. “Mühendislerimiz sorunu araştırıyor.” diyerek ekledi. Twitter’da, İngiltere ve Galler’deki Kovid-19 uygulaması kullanıcılarının bir dizi yükleme ekranı bildirimi aldıkları da belirtildi. Sağlık otoritesi, sorunu en kısa sürede çözmek için Google ile birlikte çalıştığını söyledi. Sorunun net sebebi belli değil ancak virüsün mutasyon geçirmesiyle uygulamaların kullanımının birden artmış olmasından kaynaklanan bir problem ihtimaller arasında.