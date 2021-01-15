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Android Kovid-19 uygulamaları çöküyor

15.01.2021 14:01 | Son Güncelleme:
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Android Kovid-19 uygulamaları çöküyor

Dünyayı etkisi altına alan kovid-19'un takibi için geliştirilen uygulamalar Android telefonlarda çökme sorunuyla karşı karşıya. Bazı uygulamalar tamamen açılmazken bazılarının ise virüsle temas bildirimleri çalışmıyor. Sorunun nedeni henüz belli değil.

Android Exposure Notifications System kullanan uygulamalar şu anda yükleme sorunları yaşıyor. Kovid-19’un yayılmasını Bluetooth aracılığıyla izleyen Android uygulamalarının yüklenmesi veya düzenli olarak virüs kontrolü yapması normalden daha uzun sürüyor. The Verge’e göre Google’ın mühendisleri, Anroid Exposure Notifications sistemini dünya çapında kullanan tüm uygulamaları etkileyen sorunu çözmeye çalışıyor.

KULLANICILAR BİLDİRİM YAĞMURUNA TUTULDU

Bir Google sözcüsü Engadget’e “Android Exposure Notifications System kullanılarak geliştirilen Android uygulamalarını etkileyen bir sorunun farkındayız” dedi. “Mühendislerimiz sorunu araştırıyor.” diyerek ekledi. Twitter’da, İngiltere ve Galler’deki Kovid-19 uygulaması kullanıcılarının bir dizi yükleme ekranı bildirimi aldıkları da belirtildi. Sağlık otoritesi, sorunu en kısa sürede çözmek için Google ile birlikte çalıştığını söyledi. Sorunun net sebebi belli değil ancak virüsün mutasyon geçirmesiyle uygulamaların kullanımının birden artmış olmasından kaynaklanan bir problem ihtimaller arasında.

Google, geçtiğimiz mayıs ayında kamu sağlığı kurumlarına sunduğu bir temas izleme sistemi üzerinde Apple ile iş birliği yapmıştı. Uygulamaların Android telefonlara kıyasla Apple’da daha iyi performans sergilemesi muhtemel. Ancak Apple’ın Kovid-19 ile ilgili uygulamalarında Anroid telefonlarla benzer sorunlar yaşayıp yaşamadığı henüz bildirilmedi.

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