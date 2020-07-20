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Android kullanıcılarına 'BlackRock' uyarısı: Dizi izlerken bilgileriniz çalınabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.07.2020 09:43 | Son Güncelleme

Google'ın Android işletim sisteminde BlackRock adlı niyeti kötü bir yazılım keşfedildi. Gmail, Google Play ve Netflix gibi 337 Android uygulamasında kendini gösteren BlackRock yüzünden kredi kartı bilgileriniz başkalarının eline geçebilir.

Android kullanıcılarına 'BlackRock' uyarısı: Dizi izlerken bilgileriniz çalınabilir!

Android işletim sistemi güvenlik açıkları ile veya zararlı yazılımlarla sık sık gündeme geliyor. Google ise artık daha hızlı davranarak bu zararlılara karşı önlem alıyor. Ancak Google'ın önlemleri yine de yeterli değil. BlackRock isimli zararlı yazılımda bunun bir ispatı niteliğinde.

337 UYGULAMADA BLACKROCK TEHLİKESİ

Güvenlik uzmanları, Android işletim sistemi üzerinde yaptıkları incelemelerde BlackRock adı verilen bir zararlı yazılıma rastladılar. BlackRock üzerine yoğunlaşan uzmanlar bu yazılımın Gmail, Google Play ve Netflix gibi çok popüler Android uygulamalarına yerleşerek kişilerin verilerini çaldığını keşfetti. Üstelik bu uygulamaların sayısı bu kadar da değil. Tam 337 uygulama ile BlackRock Android kullanıcılarının bilgilerini ele geçirebiliyor.

BLACKROCK BİLGİLERİ NASIL ÇALIYOR?

BlackRock zararlısının ana çıkış noktası The Indian Express'teki habere göre sahte Android güncelleme paketleri. Bu paketler adı altında kullanıcıları kandıran ve Android akıllı telefon veya cihazlara yerleşen BlackRock, pek çok antivirüs yazılımından da sıyrılmayı başarıyor ve kullanıcıların bilgilerine erişiyor. Siber güvenlik uzmanları ise BlackRock'a karşı oldukça endişeli. Güvenlik uzmanları, milyonlarca Android kullanıcısının risk altında olduğunu belirtiyorlar.

BlackRock

GOOGLE BLACKROCK'A KARŞI TAVSİYE VERDİ

Google'ın BlackRock konusunda ise tavsiyesi bilinmeyen kaynaklardan uygulama yüklenmemesi konusunda oldu. Kullanıcılarına bilinmeyen herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemekten kaçınmalarını söyleyen Google, BlackRock'a nasıl bir önlem alacağını ise paylaşmadı.

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