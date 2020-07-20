Android kullanıcılarına 'BlackRock' uyarısı: Dizi izlerken bilgileriniz çalınabilir!

Android işletim sistemi güvenlik açıkları ile veya zararlı yazılımlarla sık sık gündeme geliyor. Google ise artık daha hızlı davranarak bu zararlılara karşı önlem alıyor. Ancak Google'ın önlemleri yine de yeterli değil. BlackRock isimli zararlı yazılımda bunun bir ispatı niteliğinde.

337 UYGULAMADA BLACKROCK TEHLİKESİ

Güvenlik uzmanları, Android işletim sistemi üzerinde yaptıkları incelemelerde BlackRock adı verilen bir zararlı yazılıma rastladılar. BlackRock üzerine yoğunlaşan uzmanlar bu yazılımın Gmail, Google Play ve Netflix gibi çok popüler Android uygulamalarına yerleşerek kişilerin verilerini çaldığını keşfetti. Üstelik bu uygulamaların sayısı bu kadar da değil. Tam 337 uygulama ile BlackRock Android kullanıcılarının bilgilerini ele geçirebiliyor.

BLACKROCK BİLGİLERİ NASIL ÇALIYOR?

BlackRock zararlısının ana çıkış noktası The Indian Express'teki habere göre sahte Android güncelleme paketleri. Bu paketler adı altında kullanıcıları kandıran ve Android akıllı telefon veya cihazlara yerleşen BlackRock, pek çok antivirüs yazılımından da sıyrılmayı başarıyor ve kullanıcıların bilgilerine erişiyor. Siber güvenlik uzmanları ise BlackRock'a karşı oldukça endişeli. Güvenlik uzmanları, milyonlarca Android kullanıcısının risk altında olduğunu belirtiyorlar.