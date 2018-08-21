Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan Sony, son yıllarda hızlı bir şekilde kan kaybetmeye başladı. Tasarımsal anlamda sektördeki diğer rakiplerinden hayli geride kalan Japon teknoloji devi, uyguladığı katı fiyat politikası sebebiyle de global pazardaki konumunu yitirmiş durumda.
Fakat bu olumsuzluklar Sony’nin güncel amiral gemisi modellerini bir sonraki Android sürümüne geçirmesini engellemiyor. Sony, şimdiden Android Pie için kolları sıvamış durumda. Zira Japon üretici tarafından yapılan açıklamaya bakacak olursak, önümüzdeki Eylül ayına kadar bazı Xperia modelleri Android Pie’a geçmiş olacak. İşte Android Pie alacak Sony modelleri.
2018 Eylül’e kadar güncelleme alacak olan modeller
Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZ1
Sony Xperia XZ1 Compact
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ2 Premium
2019’un başlarında güncelleme alacak olan modeller
Sony Xperia XA2
Sony Xperia XA2 Plus
Sony Xperia XA2 Ultra
Görünen o ki Sony son iki dönemde satışa sunduğu amiral gemisi modelleri için Android Pie güncellemesini fazla bekletmeden kullanıma sunacak. Muhtemelen önümüzdeki süreçte Android Pie alacak Sony modelleri sayı bazında artış gösterecektir. Fakat şimdilik yapılan resmi açıklamaya göre bu sayı yalnızca 9.
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