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Android rakibi HarmonyOS için resmi tarih verildi!

25.05.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei'nin işletim sistemi HarmonyOS için artık resmi bir tarih var. Çinli teknoloji devi, daha önceki söylentileri doğrulayarak çok yakında düzenleyeceği HarmonyOS etkinliğinin tarihini paylaştı.

Android rakibi HarmonyOS için resmi tarih verildi!

HarmonyOS ile odağını yazılıma çeviren Huawei'nin yeni işletim sistemini 2 Haziran günü düzenleyeceği bir etkinlikte genel tüketiciye tanıtacağı söylenmişti. Hatta bir kaynak, düzenlenecek etkinlik için bir tanıtım posterini dahi paylaşmıştı. Huawei çok geçmeden 2 Haziran iddialarını doğrulayan bir açıklama yaptı. Artık elimizde HarmonyOS için resmi bir tarih var.

HUAWEI HARMONYOS İÇİN TARİHİ DUYURDU

Weibo'daki resmi paylaşıma göre, Huawei tarafından 2 Haziran'da yerel saatle 20:00'de bir etkinlik düzenlenecek. Ayrıca Huawei, etkinlik için bir video da yayınlamış durumda. Videoda, "HarmonyOS" logosu ve bu logodan hemen önce "Huawei" yazan bir açılış ekranı gösteriliyor. Videonun sonundaki not ise etkinlikte hem Harmony OS'un duyurulacağını hem de bir ürünün lanse edileceğini ima ediyor. Bu ürünün, HarmonyOS ile kutudan çıkacak ilk cihaz olduğu söylenen Huawei MatePad 2 Pro olması bekleniyor.

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Bu ayın başlarında, HarmonyOS 2.0'ın detaylarını gösteren, ancak resmi olmayan bir video yayınlanmıştı. Bakalım Huawei, etkinlikte tüketicilere nasıl bir HarmonyOS deneyim vadedecek?

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Huawei
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