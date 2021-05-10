HarmonyOS işletim sistemi Huawei'ye özel kalmayabilir!

HarmonyOS işletim sistemi, iOS ve Android'ten sonraki en büyük üçüncü işletim sistemi olarak göze çarpıyor. Huawei'nin ise HarmonyOS ile hedefleri oldukça yüksek. Ancak firmadan en çok HarmonyOS'u akıllı telefonlara sunması bekleniyor. Bu anlamda yakında çıkması muhtemel olan Huawei P50 serisinin HarmonyOS ile geleceği düşünülüyor. Ancak şimdilerde yeni bir söylenti var.

HARMONYOS YAKIN TAKİPTE

HarmonyOS işletim sistemini sadece Huawei markalı akıllı telefonlarda görmeyeceğimize dair yeni bir söylenti var. Bu söylentiye göre, HarmonyOS ile ilgilenenler arasında bazı akıllı telefon üreticileri de bulunuyor. Şimdilik bu üreticilerin adı verilmese de, üreticilerin HarmonyOS ile ilgili planları olduğu iddia ediliyor.

QUALCOMM VE MEDIATEK ATAĞI

Ayrıca Huawei'nin Kirin ile uyumlu HarmonyOS'u, Qualcomm ve MediaTek gibi diğer platformlar için de uyumlu hale getireceği söyleniyor.

