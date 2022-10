Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung karşılaştırması

Telefon görüşmesi yapmaktan fotoğraf çekmeye, internete bağlanmaktan oyun oynamaya kadar birçok farklı görev üstlenen akıllı telefonlar, her geçen gün daha fazla işlev kazanıyor. Akıllı telefon seçiminde önce marka, sonra ürün özellikleri önemli rol oynuyor. En iyi akıllı telefon markaları olan Xiaomi ve Samsung, her bütçeye uygun bol özellikli telefon modelleriyle dikkat çekiyor. Hazırsanız Samsung ve Xiaomi'nin en sevilen modellerinin karşılaştırmasına başlayalım!

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Plus'ın teknik özellikleri

Zarif ve etkileyici bir tasarım ortaya koyan Samsung Galaxy S22 Plus, 6,6 inç boyutunda full HD+ Dinamik Amoled 2x ekrana sahip. Model, 393 PPI yoğunluğu ve 120 Hz ekran yenileme hızıyla nefes kesici bir seyir deneyimi yaşatıyor. 4500 mAh kapasiteli pile sahip Samsung Galaxy S22 Plus, 45 Watt hızlı şarj desteği sunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve 8 GB RAM kullanan model, günlük görüşmelerden oyunlara kadar başarılı bir performans sergiliyor. Böylece "Oyun oynamak için Samsung Galaxy S22 Plus alınır mı?" sorusunu soranlara olumlu yanıt veriyor. İşlemcisinin 4 nm olması da önemli bir ayrıntı. Arka kısımda üçlü kamera sistemi yer alan model, ana kamerasıyla 50 MP çözünürlük sunuyor. Kamera kısmında yapay zekâ desteği ve çeşitli çekim modları bulunduran cihaz, 8K çözünürlüğünde video kaydı yapabiliyor. OIS özelliği sayesinde görüntüyü en net hâliyle yakalıyor. Ön kamerada ise 10 MP çözünürlük sunuyor. Ekrana gömülü parmak izi okuma sensörü barındıran model, IPX8 suya ve IPX6 toza dayanıklılık sertifikalarıyla güvenli kullanım vadediyor. Çift hoparlör sistemi bulunan Samsung Galaxy S22 Plus, ses kalitesiyle de adından söz ettiriyor.

Samsung Galaxy S22 Plus'ın avantaj ve dezavantajları

4 nm işlemcisiyle uzun saatler süren yoğun kullanımda bile performans kaybı yaşamıyor.

Dinamik Amoled 2x ekranı sayesinde her ortamda muhteşem parlaklık sağlayarak açık havada önemli bir avantaj kazandırıyor.

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı sayesinde veri güvenliği sağlıyor.

Model, her ne kadar başarılı bir pil performansı sergilese de 5000 mAh güce sahip Xiaomi Redmi Note 11 Pro karşısında bir adım geride kalıyor.

Samsung Galaxy S22 Plus'ı kullananların yorumları

Samsung Galaxy S22 Plus kullanıcı yorumları arasında sıklıkla ürünün son derece şık ve zarif tasarımı yer alıyor. Ürünü kullananların en çok memnun kaldığı noktalardan biri kamera kalitesi. Bazı kullanıcılar yüz tanıma kilidini yavaş bulduğunu dile getiriyor. En çok eleştirilen nokta ise pil performansı. Birçok kullanıcı ürünün pil kapasitesinin yetersiz kaldığını söylüyor. Model, kamera performansıyla kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Özellikle yüksek çözünürlüklü video kayıt özelliği, kullanıcılarının takdirini kazanıyor. Ancak ön kamera kısmında 10 MP değeri çok düşük bulunuyor.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro'nun teknik özellikleri

En iyi Xiaomi telefon modeli arasında yer alan Xiaomi Redmi Note 11 Pro, zengin özellikleriyle pratik ve verimli kullanım imkânı yaratıyor. Snapdragon 695 işlemci ve 6 GB RAM kullanarak hız ve akıcılık vadediyor. 6,67 inç full HD+ Amoled ekrana sahip model, 120 Hz yüksek ekran yenileme hızıyla oyun ve film anlarında etkileyici performans sergiliyor. Okuma modu 3.0 ve eye care ekranıyla gözlerin çabuk yorulmasını engelliyor. 5000 mAh pile sahip model, 67 Watt gücünde hızlı şarj özelliğine sahip. Böylece telefon; 15 dakikada %51, 42 dakikada %100 şarj seviyesine ulaşıyor. IPX3 suya ve IP5X toza dayanıklılık sertifikaları sayesinde kullanıcılarına güven veriyor. 108 MP ana kamerası bulunan Xiaomi Redmi Note 11 Pro, profesyonel çekimler yapmak isteyenler için üçlü kamera sistemi kullanıyor. Böylece nefes kesici manzara ve gece çekimleri yapılıyor. Ön kamerada ise 16 MP çözünürlük ve F2.4 diyafram açıklığı sunuyor. Kızılötesi verici, çift hoparlör ve NFC özellikleriyle tüm beklentileri karşılıyor.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro'nun avantaj ve dezavantajları

Modelin en önemli avantajı, 67 Watt gücünde hızlı şarj özelliğine sahip olması.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Cep Telefonu, fiyat performans dengesiyle Samsung ve Xiaomi telefon karşılaştırmalarında fiyat avantajı sunuyor.

OIS özelliği bulunmadığı için kamera konusunda Samsung Galaxy S22 Plus'ın gerisinde kalıyor.

6 GB RAM kullanan model, 8 GB RAM'e sahip Samsung Galaxy S22 Plus Cep Telefonu karşısından dezavantajlı bir konuma düşüyor.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro'yu kullananların yorumları

Xiaomi Redmi Note 11 Pro kullanıcı yorumları arasında ürünün 67 Watt gücündeki hızlı şarj özelliği ön plana çıkıyor. Birçok kullanıcı, hızlı şarj özelliği sayesinde akıllı telefonlarını bir saatten daha kısa sürede tamamen şarj edebildikleri için memnun kaldıklarını söylüyor. 5000 mAh kapasitesindeki pili, günlük kullanımda aranan performansı veriyor. Modelin tasarımından övgüyle bahsedilse de bazı kullanıcılar malzeme kalitesini yetersiz buluyor. Ürünün suya dayanıklı olması, kullanıcılara istenmeyen sıvı dökülmeleri gibi kazalarda güven veriyor. Bazı kullanıcılar ürünün fiyatını yüksek bulsa da çoğu kullanıcı Xiaomi Redmi Note 11 Pro'nun tam bir fiyat/performans ürünü olduğunu söylüyor.

Alternatif ürünler

1. Xiaomi POCO F4 GT 12 GB RAM 256 GB

Xiaomi en güçlü telefonu olarak öne çıkan Xiaomi POCO F4 GT 12 GB RAM 256 GB, yüksek performansıyla eşsiz bir kullanım deneyimi vadediyor. 6,67 inç büyüklüğündeki Amoled ekranıyla oyun ve seyir zevkini artıran model, üçlü kamera sistemiyle efsanevi fotoğraflar çekebiliyor. Dolby Atmos ve stereo ses özellikleriyle de beğeni kazanıyor.

2. Samsung Galaxy A32 128 GB

Tam bir fiyat/performans canavarı olan Samsung Galaxy A32 128 GB, başarılı özellikleri ve zarif tasarımıyla ilgi çekiyor. Full HD+ Super Amoled ekranıyla canlı renk dengesi sunuyor. Modelin en önemli özelliği, göz koruma kalkanı sayesinde göz yorgunluğunu azaltması. Ultra geniş açılı kameraları bulunan model, en iyi manzara fotoğraflarının çekilmesine yardımcı oluyor.

3. Xiaomi Redmi Note 10S 6 GB Ram 128 GB

Xiaomi en iyi pil gücüne sahip akıllı telefon modelleri arasında üst sıralarda bulunan Xiaomi Redmi Note 10S 6 GB Ram 128 GB, 5000 mAh değerinde büyük pile sahip. Ayrıca 33 Watt gücündeki hızlı şarj özelliği sayesinde kısa zamanda şarj oluyor. 128 GB depolama alanıyla ihtiyaç duyulan birçok uygulamanın rahatlıkla yüklenmesini sağlıyor.

4. Samsung Galaxy M12 64 GB

Samsung marka en iyi kameralı telefonlar sıralandığında kalitesiyle kendini belli eden Samsung Galaxy M12 64 GB, başarılı fotoğrafların çekilmesini sağlıyor. Derinlik kamerası sayesinde arka plandaki dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırıyor. Ergonomik tasarımı ve metalik kaplamasıyla kaliteli bir tutuş hissi veriyor. 15 Watt hızlı şarj desteği bulunan ürün, SD kart yuvasına da sahip.

5. Xiaomi Redmi 9C 64 GB

Bütçesi kısıtlı olan ve en ucuz Xiaomi telefon modelini satın almak isteyenlere tavsiye edilen Xiaomi Redmi 9C 64 GB, yüksek depolama kapasitesi ve 5000 mAh gücündeki piliyle kullanıcılarından tam not alıyor. 8 çekirdekli Helio G35 işlemci kullanan model, yüksek güç gerektiren oyunları bile tam performans göstererek çalıştırıyor.

6. Samsung Galaxy A73 5G 128 GB 8 GB RAM

Fotoğraf çekmeyi çok seviyorsanız ve akıllı telefon alırken önceliğiniz kamerası oluyorsa Samsung Galaxy A73 5G 128 GB 8 GB RAM modelini tercih edebilirsiniz. Arka kısımda dörtlü kamera sistemi kullanan modelin ana kamerası, 108 MP çözünürlüğe sahip. Ön kamerada ise 32 MP çözünürlük sunuyor. Modelin önemli bir diğer özelliği de IP67 sınıfında yer alması.

7. Xiaomi POCO X4 Pro 5G 8 GB RAM 256 GB Hafıza

"Xiaomi marka hangi cep telefonu alınır?" sorusuna yanıt arayanların göz atması gereken Xiaomi POCO X4 Pro 5G 8 GB RAM 256 GB Hafıza, kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Çift hoparlör ve üç boyutlu ses kalitesiyle müzik dinlerken ve film izlerken harika anlar yaşatan model, okuma modu ve güneş ışığı ekranı gibi özellikleriyle gözleri yormuyor.

8. Samsung Galaxy S20 FE 256 GB 6 GB RAM

Birbirinden etkileyici özellikleriyle en iyi Samsung telefon çeşitleri arasında yerini alan Samsung Galaxy S20 FE 256 GB 6 GB RAM, kamera kısmında yapay zekâ teknolojisi kullanıyor. Profesyonel seviyede üç lensli kamerası bulunan model, yüksek çözünürlüklü yakınlaştırma modlarıyla ayrıntılı fotoğraflar çekebiliyor. 8 GB RAM ve güçlü yonga setiyle hız odaklı kullanım sunuyor.

9. Xiaomi Mi 9T 64 GB

Çağdaş tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakan Xiaomi Mi 9T 64 GB, çentiksiz ekranıyla müthiş bir seyir deneyimi yaşatıyor. 6,39 inç Amoled full HD+ ekran ve ekrana gömülü parmak izi sensörüyle kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. 4000 mAh bataryası bulunan model, 48 MP kamera çözünürlüğüne sahip. Modelin NFC özelliği barındırması da cabası!

10. Samsung Galaxy M33 5G 128 GB Depolama 6 GB RAM

Sade tasarımlardan hoşlananların mutlaka bir şans vermesi gereken Samsung Galaxy M33 5G 128 GB 6 GB RAM, bir dolu başarılı özellik sunuyor. Cihaz, 50 MP ana kamerasıyla önemli anları en iyi şekilde fotoğraflıyor. 128 GB hafızasıyla dikkat çeken model, 1 TB'a kadar SD kart desteğine sahip. 120 Hz yenileme hızı sunması da cabası!

11. Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 GB

Büyük ekranlı telefonlardan hoşlananlara tavsiye edilen Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 GB, 6,67 inç ekran boyutuna sahip. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla verimli kullanım sunan model, arka kısımda dörtlü kamera sistemine sahip. Cihaz, 64 MP çözünürlüğe sahip ana kamerasıyla fotoğrafçılık alanında büyük bir fark yaratıyor.

12. Samsung Galaxy Z Fold4 256 GB

Yaratıcı tasarımı ve işlevsel kullanımıyla merak uyandıran Samsung Galaxy Z Fold4 256 GB, ihtiyaç duyulduğunda açılarak çok daha geniş ekranlı bir forma dönüştürülüyor. İster 6,2 ister 7,6 inç genişliğinde kullanılabilen model, tek ekranda birden fazla programı eş zamanlı çalıştırabiliyor. Güçlü donanımı ve 256 GB depolama alanıyla her ihtiyaca yanıt veriyor.

13. Xiaomi 12 Lite 8 GB RAM 256 GB

Modern ve şık tasarımıyla kullanıcılarına tarz kazandıran Xiaomi 12 Lite 8 GB RAM 256 GB, çift SIM kart desteğine sahip. Model, 256 GB kapasitesindeki geniş hafızasının yanı sıra SD kart desteğiyle de takdir kazanıyor. Böylece ihtiyaç duyulduğunda depolama kapasitesi artırılabiliyor. Ana kamerasının 108 MP çözünürlüğünde olması da cabası!